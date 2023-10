Protagonista la musica, mercoledì 4 ottobre, al Festival delle Idee: alle 18.30 all’Auditorium del Centro Culturale Candiani di Mestre, Giovanni Dell’Olivo con il Collettivo di Lagunaria presenta Venetiko Rebetiko, Ovvero: le Tradotte del Mare, un viaggio musicale attraverso le rotte del Mediterraneo, che ci riporta idealmente alle tratte delle Mude da Mar, percorse sin dal medioevo dai mercanti veneziani. Compositore, cantautore, fondatore del Collettivo Lagunaria Giovanni Dell’Olivo è interprete di musica popolare e polistrumentista di strumenti cordofoni e lavora da decenni a progetti di contaminazione musicale attingendo alle varie culture musicali del Mediterraneo. La sua rielaborazione di forme e contenuti procede, attraverso apparentamenti inediti con altre tradizioni musicali, nella consapevolezza che il linguaggio musicale è liquido, osmotico, plasmabile come appunto lo è il mare alle forme delle coste che lo conterminano. Musica e teatro canzone, note e parole, che attraversano composizioni come Addio a Ulisse, Memorie di Atlantide, Mude da Mar, fino al nuovo disco Venetiko Rebetiko, ovvero: le Tradotte del Mare, che raccoglie, oltre ad alcuni brani originali, traduzioni in italiano e in veneziano di canzoni celebri del repertorio della musica greca rebetika e mediorientale. Non manca un omaggio alla musica del Canzoniere Popolare Veneto e al grande Alberto D’Amico.

La musica, come l’amore è linguaggio universale, conseguimento patrimoniale immateriale dell’umanità, tesoro che si manifesta hic et nunc, ma che lascia segni profondi a chi ne sa cogliere i frutti. Di Lagunaria fanno parte, oltre a Giovanni Dell’Olivo (chitarra flamenca, bouzouki, oud, voce), anche Alvise Seggi (contrabbasso violoncello e oud), Stefano Ottogalli (chitarra classica), Walter Lucherini (bandoneon), Serena Catullo (voce).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalidee.it