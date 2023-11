A Mestre per la rassegna Novembre Donna mercoledì 22 novembre al Centro Culturale Candiani saranno proiettati i corti “Cristallo” di Manuela Tempesta e “L’Aurora” di Lorenzo Cassiol . Introduce Alessandro Cuk, Vicepresidente CINIT-Cineforum Italiano. Interventi di: Margherita Mannino, attrice e Marco Caberlotto, produttore. La serata si aprirà con la proiezione del cortometraggio “Cristallo”, autrice la regista romana Manuela Tempesta. Il film, premiato in diversi festival racconta la storia di due donne, Elena (interpretata da Daphne Scoccia) e Sofia (interpretata da Giglia Marra), i cui percorsi s’intrecciano per caso in un Pronto Soccorso. Elena è stata aggredita dal suo compagno (interpretato da Simone Amato) ma non ha il coraggio di confessarlo, Sofia lo capisce e prova ad aiutarla…Ma, in realtà, anche Sofia nasconde un grande segreto, legato proprio ad una situazione di violenza subita tempo prima. L​a storia vuol favorire l’apertura di un dibattito e spiegare -​ ​attraverso “la visione” e

la consapevolezza – a quali conseguenze può portare una violenza fisica o psicologica. A seguire il cortometraggio “L’Aurora” scritto da Alessia Buiatti e diretto da Lorenzo Cassiol.Il corto ha per protagonista una giovane donna, interpretata da Margherita Mannino. La storia in cui ritrova se stessa dopo la fine di una relazione è raccontata in maniera da permettere a chi guarda di vivere in prima persona il percorso interiore che Aurora compie per individuare le cause del suo malessere e superarle. Accanto a Margherita Mannino Galatea Ranzi e Sara Lazzaro.