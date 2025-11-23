A Mestre per la stagione TOP Ten va in scena “L’Oreste” con Claudio Casadio 

Prosegue al Teatro del Parco di Mestre la stagione teatrale TOP Theatre of People, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Pantakin e Tadan: martedì 25 novembre alle ore 19.30 va in scena L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi.

L’Oreste è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. E su come, a volte, sia più difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna. Il protagonista è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola, dopo che è stato abbandonato quando era bambino, e da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così.

Dopo trent’anni non è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre nel posto sbagliato nel momento peggiore. Non ha avuto fortuna l’Oreste, e nel suo passato ci sono avvenimenti terribili che ha rimosso ma dai quali non riesce a liberarsi: la morte della sorella preferita, la partenza del padre per la guerra, il suo ritorno dalla campagna di Russia tre anni dopo la fine di tutto e poi la sua nuova partenza, di nuovo per la Russia, per una fantastica carriera come cosmonauta, e – come se tutto questo non bastasse – la morte violenta della madre, una madre che lo ha rifiutato quando era ancora ragazzino con i primi problemi psichici.

Eppure, l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata (che ha conosciuto a un “festival per matti” nel manicomio di Maggiano a Lucca), parla sempre. Parla con i dottori, con gli infermieri, con la sorella che di tanto in tanto viene a trovarlo, ma soprattutto parla con l’Ermes, il suo compagno di stanza, uno schizofrenico convinto di essere un ufficiale aeronautico di un esercito straniero tenuto prigioniero in Italia. Peccato che l’Ermes non esista.

Uno spettacolo originalissimo, di struggente poesia e forza, in cui fluiscono momenti drammatici e altri teneramente comici. L’ animazione grafica, curata come le scene da Imaginarium Creative Studium, ha una straordinaria potenza visiva e drammaturgica, le illustrazioni sono di Andrea Bruno. Claudio Casadio, solo in scena, che per questa sua interpretazione, fra l’altro, ha vinto il premio Franco Enriquez nel 2023, dà vita e voce a un personaggio indimenticabile, affrontando con grande sensibilità attoriale il tema importante e delicato della malattia mentale. Biglietti 14,00 e 10,00 €.

Il progetto TOP Theatre of People è stato cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.

Per informazioni: www.culturavenezia.it