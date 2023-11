A Mestre per Protagonisti del nostro tempo Daniele Zovi al Museo del ‘900

Per “Protagonisti del nostro tempo”, rassegna organizzata dall’Associazione Paolo Rizzi in collaborazione con la Fondazione M9, sabato 11 novembre alle 11.00 nell’Auditorium di M9 – Museo del ‘900 a Mestre Daniele Zovi, ambientalista, scrittore, con un passato nel Corpo della Guardia Forestale dove ha ricoperto l’incarico di comandante per il Nordest si confronterà con il giornalista Vittorio Pierobon sul tema Attenti al lupo. O attenti all’uomo?

Partendo dal suo ultimo libro Caccia al topo, Daniele Zovi – che negli anni ha affinato l’abilità di divulgatore scrivendo numerosi libri che aiutano a capire il mondo animale e vegetale, con particolare riferimento alla fauna e alla flora delle nostre montagne – parlerà del suo rapporto con il mondo animale, aiutandoci a rivedere molti pregiudizi e insegnando le tecniche di convivenza anche con orsi e lupi che, nel nostro immaginario, vengono considerati pericolosi per l’uomo. In realtà, secondo Zovi, si tratta esattamente del contrario, come si intuisce anche dal titolo della conferenza. Tutti gli animali meritano rispetto, perché non sono nemici dell’uomo. Anche il topo – sottolinea l’autore – che i più considerano un animale molesto da sopprimere, spesso con modi cruenti, merita il rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi. “Quali sono i diritti e i doveri degli esseri umani nei confronti dei loro compagni di ecosistema?”. È la domanda a cui Zovi tenta di rispondere nel libro.

I prossimi appuntamenti di “Protagonisti del nostro tempo” saranno sabato 25 novembre con il giornalista Bruno Vespa e sabato 9 dicembre con l’esploratore Max Calderan.

L’incontro è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti