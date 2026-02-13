A Mestre per YouTheater concerto dal vivo del brasiliano  Iggor Cavalera

Musica indipendente dal vivo al Teatro delParco di Mestre venerdì 13 febbraio alle 21 con Iggor Cavalera musicista brasiliano conosciuto per essere stato il fondatore, in giovanissima età, della band Sepultura insieme al fratello Max. Iggor Cavalera da sempre sperimenta con strumenti elettronici, drum machines, sintetizzatori e si esibisce con strumentazione modulare analogica, drumpadsevisuals, in un concerto in cui si incontrano avvolgenti atmosfere elettroniche, grande tecnica strumentale e un approccio ritmico radicale. Questa incarnazione rappresenta al meglio la nuova fase di quello che è riconosciuto come uno dei più innovativi batteristi in ambito metal. Ora Cavalera suona infatti come batterista con Cavalera Conspiracy, Soulwax, Petbrick e si esibisce con il duo di musica elettronica Mixhell, insieme alla moglie Laima Leyton.

Iggor Cavalera è il terzo evento musicale della stagione diYou Theateral quale seguirà come di consueto l’appuntamento dedicato alladanza. Venerdì 27 Marzo alle 20:00 saranno ospiti al Teatro del Parco Annabelle Chambon & Cédric Charron con SSSSSSSWELLL.

https://oooh.events/organizzatore/aps-live-arts-cultures/

Biglietti online10€/inloco12€.Tariffa ridotta per giovani under26 ,persone con disabilità.

Per informazioni:info.youtheater@gmail.com