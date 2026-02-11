A Mestre presentazione del libro Il cinema della frontiera adriatica 1945-2025, a cura di Alessandro Cuk

Nell’ambito delle manifestazioni per Il Giorno del Ricordo al Centro Culturale Candiani di Mestre venerdì 13 febbraio alle 17 è in programma la presentazione del libro Il cinema della frontiera adriatica 1945-2025, a cura di Alessandro Cuk critico cinematografico e studioso, nonché vicepresidente del Cinit Cineforum Italiano che fa il punto sulla vasta produzione solo cinematografica prima e poi anche televisiva in cui sono state affrontate a partire dalla metà degli anni Quaranta del secolo scorso le tematiche legate all’esilio giuliano dalmata. La pubblicazione divide la storia in tre momenti, da quello pionieristico della seconda metà del Novecento alla riscoperta con l’istituzione per legge nel 2004 del Giorno del Ricordo. A parte dal 2018 è stata registrata un’accelerazione verso lo sviluppo e l’approfondimento di questi temi specie sul piccolo schermo. Dopo i saluti di Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia.sono previsti interventi di Alessandro Cuk, curatore del libro; Italia Giacca, Coordinatrice ANVGD Veneto; Alessandro Centenaro, produttore. In collegamento: Gianluca Mazzella, regista; Sinead Thornhill, attrice.

A cura di ANVGD – Comitato di Venezia

Ingresso libero