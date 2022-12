Francesco Pasinetti, autore del primo libro sulla storia del cinema, del film ‘Il canale degli angeli’ e di alcuni documentari splendidi, sulla sua Venezia, sull’arte, sull’industria, sulla chirurgia, è stato anche un fotografo. E come per il suo cinema, un fotografo dai risultati incredibilmente moderni e felici.

Il Centro Culturale Candiani ospita fino al 5 marzo una mostra che permette di scoprire questa sua produzione, e di fare il punto sulla sua figura di grande anticipatore. Pasinetti fotografo e cineasta è, infatti, il titolo dell’esposizione ideata e curata da Carlo Montanaro. Questa mostra, partita dal Teatro dei Dioscuri di Roma nel 2017, è momento conclusivo e di sintesi delle manifestazioni volute dalla Regione del Veneto a partire dal 2011 per celebrare il centenario della nascita di Pasinetti, con il coinvolgmento di Cinecittà Luce e del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Con questa esposizione Francesco Pasinetti torna in laguna, grazie all’Archivio Carlo Montanaro che su affido del fratello e della vedova custodisce e gestisce il prezioso “Fondo Francesco Pasinetti“. La mostra è dedicata Alberto Prandi, e collocata al Centro Culturale Candiani nello spazio a lui dedicato insieme all’altro amico e studioso Paolo Costantini. L’ esposizione immortala lo sguardo dell’artista in 80 scatti restaurati e stampati da Francesco Barasciutti. Tema principale è quello di una vita: Venezia, la città natale di Pasinetti. Città di scorci, di prospettive. Città di puro cinema naturale. Ma non solo Venezia: Pasinetti teneva sempre a portata di mano la sua macchina fotografica. Ci sono istanti rubati alla realizzazione di un film. I provini di fotogenia di aspiranti attori e attrici come Alida Valli e Carla Del Poggio. Ci sono anche altri luoghi, come New York e Roma. Immagini dedicate alla figura umana, nudi, ritratti e giocosi e inusitati autoritratti. Lo sguardo di un autore che sapeva dare al mondo una prospettiva di inattesa grazia. Ad accompagnare la mostra un magnifico volume, Questa è Venezia – 1943 edito da Marsilio, libro progettato in vita da Pasinetti e portato alle stampe oggi, con 200 scatti e un ricco apparato critico, storico e filologico. Un’altra occasione per fare il punto sull’occhio-Pasinetti.

Sarà parte della mostra anche una immancabile e suggestiva sezione video.

La mostra, ospitata nell’Area espositiva al terzo piano del Centro Candiani, è aperta da martedì a domenica dalle 15.00 alle 19.00. Chiusure 25 e 31 dicembre, 1 gennaio. Aperture anche il 26 dicembre e 6 gennaio.