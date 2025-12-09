A Mestre Voci di Velluto presenta “La vita libera” reading concerto dedicato a Luigi Tenco

Giovedì 11 dicembre alle 19.00 nell’Auditorium Cesare De Michelis del Museo M9 di Mestre, l’Associazione di Lettori ad Alta Voce, Voci di Velluto di Preganziol, propone, in collaborazione con l’associazione Mestre Mia, lo spettacolo La vita libera scritto da Marco De Alberti e diretto da Massimo D’Onofrio.

Si tratta di un ritratto di Luigi Tenco come uomo ed artista, che molto si differenzia dal cliché che ormai è nell’immaginario collettivo che vede il cantautore relegato ad un repertorio di canzoni malinconiche.

Marco De Alberti si è dedicato ad una impegnativa e lunga ricerca che gli consente di far emergere aspetti insoliti di questo grande artista troppo presto scomparso, uno degli antesignani della canzone d’autore italiana. Il suo repertorio è, infatti, percorso da un senso di libertà assoluto, un valore per il quale lui ha sempre combattuto.

Le sue parole e la sua musica hanno rappresentato negli anni Sessanta del secolo scorso una vera innovazione nel linguaggio. L’allestimento alterna al racconto della breve vita di Luigi Tenco, affidato alle voci del narratore Marco De Alberti supportato da Marisa Alfieri, Daniela Alzetta e Rossella Gioia , l’esecuzione dal vivo delle sue più significative canzoni. Sarà intonate da Alessandro Modenese, che suona anche la chitarra: ad affiancarlo alle tastiere Andrea Uliana che ha curato anche gli arrangiamenti.