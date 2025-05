A metà luglio inizia la Biennale Danza, in prevendita biglietti e abbonamenti

Dal 17 luglio al 2 agosto a Venezia è in programma il 19. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Sir Wayne McGregor. Nella città lagunare per iniziativa della Biennale convergono coreografi, performer, artisti e compagnie da tutto il mondo: dalla leggendaria coreografa americana Twyla Tharp, Leone d’oro alla carriera, che porterà Slacktide e Diabelli all’avveniristico spettacolo degli australiani Chunky Move, United, con iper-danzatori “rivestiti” da esoscheletri robotizzati. Torna a Venezia anche la compagnia Tao Dance Theatre, con la danza pura della sua nota Serie numerica (quest’anno è la volta di 16 e 17), mentre vi arriva per la prima volta la Aakash Odedra Company e il suo Songs of the bulbul, che veicola la spiritualità sufi nella forma raffinatissima della tradizione kathak. Fra gli altri appuntamenti di richiamo si segnalano :le note universali del mito di morte e rinascita de La Veronal e Marcos Morau in La Mort i la Primavera; Friends of Forsythe, che vede il grande coreografo americano collaborare con Rauf “RubberLegz” Yasit e tanti altri artisti; una delle migliori compagini italiane il Nuovo Balletto di Toscana, con Sisifo felice, firmato in tandem da Philippe Kratz e Pablo Girolami e il duo britannico Bullyache per A Good Man is Hard to Find.

Fra i nomi emergenti che saranno al festival si segnalano Tânia Carvalho, fra le nuove voci della danza portoghese e il collettivo Kor’sia, fondato a Madrid dai danzatori e coreografi italiani Antonio de Rosa e Mattia Russo, a Venezia con Simulacro, un’esperienza immersiva e interdisciplinare che amplifica l’interazione tra realtà e virtualità. Dal 19 maggio è possibile acquistare in anteprima esclusivamente sul sito web della Biennale di Venezia (www.labiennale.org) i biglietti e gli abbonamenti per gli spettacoli in programma al Festival. Il programma completo degli spettacoli, gli incontri e le masterclass del 19. Festival Internazionale di Danza Contemporanea è consultabile sul sito della Biennale: www.labiennale.org/it/danza/2025.