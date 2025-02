A Milano il progetto ASBA contro ansia e stress

Il 18 febbraio a Palazzo Reale, Milano, alle ore 9.30 sarà presentato il PROGETTO ASBA (Anxiety, Stress, Brain-friendly museum Approach – Il museo alleato del cervello contro ansia e stress), dedicato al benessere della cittadinanza nei musei. Relatori italiani e stranieri si confronteranno su come promuovere iniziative che integrino cultura e salute a beneficio della collettività e del personale museale.

Alle 14.30 si parlerà in particolare dei BENEFICI della MINDFULNESS in ambito museale, comprovati dalla ricerca attivata all’interno del progetto dall’Università degli Studi di Milano.

«Secondo la nostra esperienza di ricerca nel contesto museale la Mindfulness risulta la metodologia più efficace nel ridurre gli stati ansiosi con un livello medio di una riduzione del 25%. Questi risultati sono stati ottenuti, nel corso della ricerca tuttora in atto all’interno del progetto Asba, grazie all’uso di questionari standardizzati e a una tecnica di misurazione semplice ma ormai consolidata del segnale EEG. Attraverso un headset, un dispositivo wireless (una specie di cerchietto che viene appoggiato sulla fronte dei partecipanti) possiamo registrare una parte delle attività della corteccia cerebrale 2 minuti prima e dopo l’esperienza di Mindfulness e delle altre metodologie applicate nei musei», afferma Claudio Lucchiari, professore associato di psicologia generale al dipartimento di filosofia all’Università degli Studi di Milano.

L’invito è aperto a tutti, salvo esaurimento posti.

Altre iniziative relative a questa disciplina sono la MINDFULNESS AL MUSEO allo Spazio Tadini – Casa Museo di via Jommelli 24 a Milano, la meditazione incontra l’arte (un sabato al mese a scelta durante l’anno). Per informazioni: tinyurl.com/35pkn7bt.

Il 16-17-18 maggio e il 17-18-19 ottobre si terrà invece un PERCORSO DI MINDFULNESS di 3 giorni vicino a Montepulciano, nella Valdichiana senese. Per informazioni: tinyurl.com/2a2admwn.

Il 9-10-11 maggio a Torino avranno luogo i talk del TO BE MINDFUL FESTIVAL, un weekend dedicato alla consapevolezza con dibattiti, pratiche, laboratori e momenti di intrattenimento. In particolare il 9 maggio alle ore 16 si terrà la Lectio Magistralis di apertura a Palazzo Venturi presso l’Università degli Studi di Torino. Per informazioni: www.mindfulfestival.it.