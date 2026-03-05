A Mirano Giovanni dell’Olivo e il Collettivo di Lagunaria in concerto con “Ritratti veneziani”

Prosegue al Teatro Villa Belvedere di Mirano la “Rassegna di primavera” dedicata al canto, alla musica di tradizione e al teatro-canzone. Una rassegna rinnovata che celebra le donne nel solco della tradizione del canto popolare valorizzando il patrimonio musicale del territorio tra presente passato e futuro. Dopo il recital concerto di Rachele Colombo, che ha inaugurato la rassegna con Donne di Terra, domenica 8 marzo sarà la volta di Ritratti veneziani con Giovanni dell’Olivo e il Collettivo di Lagunaria.

Lo spettacolo racconta Venezia attraverso le biografie di personaggi realmente esistiti che, dal Medioevo ad oggi, hanno contribuito alla cultura popolare veneziana, con un florilegio di canzoni su alcune donne di grande valore. Tratto dall’opera omonima di Alberto Toso Fei, unisce narrazioni e canzoni composte e interpretate da Giovanni dell’Olivo, offrendo uno sguardo metaforico sulla città “dalla calle”, il punto più basso, che nei secoli è stato calpestato da generazioni di veneziani nativi o acquisiti.

La rassegna si concluderà domenica 15 marzo con un doppio appuntamento: sul palco saliranno I Toca Mi Ets con Festa sull’Aia, spettacolo di canzoni dalla tradizione popolare veneta ed europea che rievoca l’atmosfera gioiosa delle feste contadine; a seguire Margherita Cazzuffi, in arte Margh, con Le donne dai mille viaggi, una narrazione dell’universo femminile attraverso brani popolareschi o ispirati alla melodia di tradizione, intervallata da monologhi o poesie, dedicati a immigrazione, amore e spiritual.

Biglietti posto unico € 10,00 in vendita al botteghino del Teatro Villa Belvedere, via Belvedere n. 6 a Mirano, aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.

Per informazioni: e-mail teatroclubvenezia@libero.it, organizzazione tel. +39 3356330079, tel. 0415798487.