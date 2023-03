Ultimo appuntamento al Teatro Belvedere di Mirano della rassegna Teatro di Primavera, organizzata dal Comune con la collaborazione della compagnia teatrale Il Portico Teatro Club APS. Domenica 12 marzo alle ore 16 è di scena la Filodrammatica di Cavarzere che presenta “Le baruffe in famegia” di Giacinto Gallina, commedia senza tempo, uno spaccato di vita quotidiana dove solo i costumi e qualche anacronismo nella trama ci ricordano che è stata scritta più di un secolo e mezzo fa. Gallina, protagonista del rilancio del repertorio veneto negli ultimi decenni dell’’800, pone al centro della vicenda Momolo, che vive in casa con cinque donne (la madre, la moglie, la figlia, la sorella e la cameriera) continuamente divise dai litigi, frequente corollario della vita in comune. A stemperare la crescente conflittualità, l’annuncio di un provvidenziale matrimonio, che porrà fine alla convivenza (e conseguente litigiosità) di due delle donne coinvolte. Non si tratta di una farsa, la comicità è garbata e il pubblico ride di gusto. La regia è di Ileana Dal Checco e Franco Penzo.

Biglietti: biglietto d’ingresso €8,00. Il botteghino del Teatro di Villa Belvedere è aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00. Informazioni: e-mail: teatroclubvenezia@libero.it -cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it, tel: +39 0415798487, organizzazione cell: 335.6330079.