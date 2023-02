Torna al Teatro di Villa Belvedere a Mirano la rassegna Teatro di Primavera, che, giunta alla 9a edizione, è promossa dal Comune di Mirano con la collaborazione della compagnia Il Portico-Teatro Club APS. Tre sono gli spettacoli della tradizione teatrale veneta, due di Carlo Goldoni e uno di Giacinto Gallina, in cartellone.

Si inizia domenica 26 febbraio alle 16 con la compagnia Benvenuto Cellini di Padova che presenta “L’avvocato veneziano”, commedia di tre atti rappresentata per la prima volta durante il carnevale di Venezia del 1750. L’opera propone un vero e proprio dilemma deontologico che coinvolge il protagonista nel corso della sua attività legale: come riuscirà, infatti, a conciliare professione e sentimenti l’avvocato Alberto Casalboni che si innamora della sua controparte Rosaura? Si prosegue la domenica successiva il 5 marzo alle 16 con “Le done de casa soa”, commedia briosa e musicale, in versi, in cui Goldoni ha saputo rappresentare la realtà con molta verosimiglianza proposta nell’allestimento della compagnia Teatro Insieme Sarzano APS di Rovigo. Ultimo appuntamento domenica 12 marzo, sempre alle 16, con “Barufe in famegia” di Giacinto Gallina, uno spaccato di vita dove solo i costumi e qualche anacronismo ci ricordano che è stata scritta più di un secolo e mezzo fa. Una commedia, non una farsa, dove la comicità è garbata e il sorriso, più che la risata, serve a stemperare quel po’ di amarezza che inevitabilmente proviamo nel rivivere situazioni del nostro quotidiano. L’allestimento è della Filodrammatica di Cavarzere.

Biglietti e informazioni: biglietti 8,00€. Il botteghino del Teatro è aperto dalle ore 15.00 del giorno dello spettacolo. E-mail: teatroclubvenezia@libero.it, cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve., tel. 041 5798487, cell. 335 6330079.