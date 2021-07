A Campocroce di Mirano va in scena mercoledì 21 luglio alle 20 nel Teatro di Verzura al calar del sole il “Reduce” di Ruzante. Nell’ambito delle manifestazioni per il 1600° anniversario della fondazione della Città di Venezia la compagnia “Il Portico – Teatro Club APS” organizza, in collaborazione con il Comune di Mirano e Glamping Canonici di San Marco, un evento che porta il teatro in un contesto rustico e naturale. La serata inizia alle 19,50 in piazza a Campocroce di Mirano. Gli spettatori raggiungeranno con una passeggiata nella campagna il brolo di una tenuta rurale della zona ed assisteranno in piedi alla rappresentazione del Reduce di Angelo Beolco detto il Ruzante. Si tratta di uno dei testi più significativi che il grande drammaturgo e attore del 16° secolo ci abbia lasciato: il dato veramente rivoluzionario per l’epoca è che protagonisti siano contadini le cui vite sono state sconvolte dall’esperienza della guerra. Un quadro devastante quello tracciato dal grande autore, in cui si intrecciano miseria, infedeltà coniugale ,prostituzione e relativo sfruttamento. Il protagonista, Ruzante, (porta lo stesso nome dell’autore), non trova di meglio per spiegare il suo essere stato violentemente picchiato che attribuirne la colpa, anziché all’unico aggressore, ad una fantomatica folla. Ed è il momento clou della messa in scena, perché il personaggio mente clamorosamente sulle modalità dell’aggressione cui il pubblico ha assistito. Ne sono interpreti Andrea Ghedin, Bruno Pietro Spolaore, Flavia Del Giudice, Laura Favaretto, Lorenzo Dolfin, Marco De Cassan. La regia è di Gabriele Ferrarese.

Prenotazione obbligatoria al numero 3356330079 dalle ore 9.30 alle 11.30. Costo del biglietto d’ingresso euro 3,00. I posti sono limitati.