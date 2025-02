A Mirano per Carnevale in scena “La bottega da caffè” di Carlo Goldoni

Giovedì “grasso” 27 febbraio alle ore 21.00, per ricreare la gioiosa atmosfera del Carnevale, nell’ambito del progetto del Comune di Mirano “Carnevale è …Mirano”andrà in scena al Teatro Comunale La bottega da caffè di Carlo Goldoni, nell’allestimento della compagnia attiva da 46 anni Il Portico – Teatro Club. La regia è di Gabriele Ferrarese. Il gruppo miranese è da sempre impegnato nella valorizzazione di testi meno noti del grande drammaturgo veneziano: la scelta è questa volta caduta su La bottega da caffè, intermezzo musicale, messo in scena a Venezia nell’anno 1736, nel quale Goldoni, nemmeno trentenne, sta “saggiando” le sue mirabili qualità per le future creazioni di nuove commedie, fra cui, appunto, anche la notissima La bottega del caffè. Si tratta di un breve scherzo carnevalesco con pochi personaggi scritto in una lingua veneta ricca, fresca e vivace. La trama è presto detta.Narciso si finge un bravaccio per far fuggire il povero Zanetto che si era innamorato di Doralice, un’ avventuriera arrivata a Venezia in cerca di fortuna. Ne sono interpreti :Andrea Ghedin, Marco De Cassan, Federica Pistolato, Bruno Pietro Spolaore e Lorenzo Dolfin.Biglietti: intero € 10,00, ridotto € 8,00, studenti € 5,00, prenotabili al cell. +393356330079 dalle ore 10.00 alle 19.00. Il pagamento si effettuerà al momento del ritiro, presso l’atrio del Teatro.La biglietteria è aperta: martedì 25 febbraio dalle ore 16.00 alle 17.30; giovedì 27 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 19.45 alle ore 20.45.