A Mirano (Ve) canto, musica di tradizione e teatro canzoni per la Rassegna di Primavera

Sarà Rachele Colombo, cantante, polistrumentista e compositrice eclettica ad inaugurare domenica 1° marzo alle 16 al Teatro Belvedere di Mirano, la Rassegna di Primavera 2026 – La tradizione dedicata quest’anno a canto, musica di tradizione e teatro canzone.

Il suo recital si intitola Donne di Terra, musica, canzoni ed emozioni: la cantante proporrà suoi brani d’autrice e di tradizione orale, frutto di una ricerca storica pluriennale legata alla musica veneta e di un impegno artistico che da anni la vedono coinvolta in progetti di genere, partecipe e coinvolta in diverse tappe dell’emancipazione femminile, Rachele ama definire la sua musica “sconfinata” perché non conosce barriere di tempo e di spazio.

Sarà questo il primo dei tre appuntamenti in programma a marzo della rassegna promossa dalle Associazioni Culturali I TOCA MI ETS di Mira ed Il Portico – Teatro Club APS di Mirano con il sostegno del Comune di Mirano. Secondo concerto in programma al Teatro Belvedere di Mirano domenica 8 marzo alle 16 con Ritratti veneziani dal libro omonimo di Alberto Toso Fei, musica e racconti su Venezia ed i suoi personaggi storici con Giovanni Dell’Olivo e il Collettivo di Lagunaria. Saranno proposti racconti di Venezia filtrata attraverso le vite di personaggi realmente esistiti che, dal Medioevo ad oggi, sono parte della cultura popolare veneziana. Si tratta di figure storiche conosciute, ma anche meno note, le cui vite rimangono simboli luminosi sul cammino perenne della vasta civiltà lagunare.

Ritratti veneziani

È anche in programma un florilegio di canzoni sulle donne, tutte donne di grande valore, tra le altre, Cecilia Venier Baffo, la Marchesa Casati, Luisa Ronchini, e anche Rolandina Roncaglia che volle esser donna a dispetto dei tempi. Terzo e ultimo appuntamento della rassegna al Teatro Belvedere di Mirano domenica 15 marzo sempre alle 16: due i concerti in programma.

I TOCA MI ETS aprono il pomeriggio con Festa sull’Aia – musica e canti dalla tradizione popolare, spettacolo di canzoni dalla tradizione popolare veneta ed europea caratterizzato dall’atmosfera gioiosa delle feste nel mondo contadino. A seguire Margherita Cazzuffi, in arte Margh, ne Le donne dai mille viaggi… immigrazione amore e spiritual ovvero la narrazione del mondo femminile attraverso brani popolareschi o ispirati alla melodia di tradizione, intervallata da monologhi o poesie.

Biglietti € 10,00 a partire dalle 15 di ogni domenica al Teatro Belvedere di Mirano

Per info: teatroclubvenezia@libero.it cell. 3356330079 – Tel. 0415798487