A mezzo secolo dalla scomparsa dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso venerdì 29 novembre alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto nella Stagione di Prosa 2019-2020 debutta “Geografie di Giovanni Comisso: cronaca di un viaggio letterario di Nicola De Cilia, uno spettacolo prodotto dal Teatro Busan in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Comisso. Uno spettacolo-lettura scenica per la regia di Giuseppe Emiliani, interpretato da Margherita Mannino e Francesco Wolf, che è un viaggio alla scoperta del Comisso “abitatore”, attraverso sei tappe: Treviso, dove Comisso è nato e ha vissuto a lungo; il Piave, dove ha trascorso lunghe estati durante l’infanzia e l’adolescenza, scoprendo la natura selvaggia di quei luoghi; il Carso durante la Prima guerra mondiale e Fiume con d’Annunzio, momenti fondamentali per la sua maturazione; Chioggia e l’Adriatico, percorso sul veliero del capitano Gamba; la casa di Zero Branco, dove ha vissuto a contatto con la terra e i contadini per più di vent’anni; infine, il ritorno a Treviso. Ogni capitolo racconta la casa e il paesaggio naturale e antropologico, qual è stato ai tempi dello scrittore e qual è ora; indaga sul significato che quei muri e quel luogo hanno assunto sia nella vita che nell’opera di Comisso, ricostruendo la fitta rete di relazioni (fra i tanti De Pisis, Parise, Naldini, Mazzotti, Rossi e Martini) che su quella scena ha praticato. Intreccia storie, aneddoti, divagazioni in una narrazione divertita e sapiente, che insegue nel loro susseguirsi le vicende dello scrittore trevigiano e del suo ramingo abitare.Le musiche dal vivo sono eseguite da Serena Cillotto.

