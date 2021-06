Torna Italia Film Fedic, il festival del cinema di Montecatini Terme giunto alla 71^ edizione, organizzato anche quest’anno dalla Federazione Italiana dei Cineclub nel nuovo format inaugurato con successo nell’agosto 2020.La manifestazione , affidata alla direzione artistica di Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi, sarà ospitata nelle prestigiose Terme Tettuccio dal 29 Luglio al 1 Agosto e sarà articolato in due concorsi nazionali – Fedic Short e Fedic Scuola – aperti ai Soci Fedic. Fedic Short, dedicato a cortometraggi di qualsiasi genere (Fiction, Animazione, Doc, Sperimentale), ospita 15 opere selezionate.

Fedic Scuola propone, invece, video di non oltre 30 minuti, realizzati dopo il 1° gennaio 2019 in istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di avvicinare le giovani generazioni al linguaggio cinematografico. Saranno due le giurie che valuteranno i lavori selezionati, tutte di alto profilo culturale. Per Fedic Short ne fanno già parte l’attrice Milena Vukotic e la giornalista Fulvia Caprara. Ai vincitori assoluti di ogni Concorso sarà assegnato il Trofeo artistico Italia Film Fedic, mentre sono previste menzioni speciali. Nell’ambito del Festival saranno anche proiettate alcune opere nazionali ed altre internazionali indicate dalla Rete REFF dei Festival Fedic.

Non mancheranno eventi collaterali. Quest’anno sarà assegnato il premio alla carriera al regista Bruno Bozzetto, un maestro del cinema d’animazione di cui sarà proiettato il cortometraggio del 1958 “Tapum! La storia delle armi” ed un altro della fortunata serie “Il signor Rossi”.La presentazione del libro “Un friccico ner core. I 100 volti di mio padre Nino”, di Luca Manfredi sarà invece il momento in cui si renderà omaggio al grande interprete e regista del cinema italiano a cent’anni dalla nascita. Altri omaggi per Rossana Molinatti, filmmaker Fedic scomparsa di recente, con la proiezione del suo cortometraggio “Calicanto” e per Luca Zambianchi, autore Fedic passato quest’anno al lungometraggio cui sarà assegnato un premio. Un programma indubbiamente ricco nel quale troverà spazio anche un focus sulla Cineteca Fedic depositata presso l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea-Centro Sperimentale di Cinematografia. Ulteriori informazioni e aggiornamenti su www.fedic.it