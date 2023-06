Nell’ambito della 73° edizione di Italia Fedic , che prende il via mercoledì 21 giugno, a fianco delle tradizionali sezioni competitive, Fedic Short riservata a autori della Federazione Iraliana dei Cineclub, Fedic Scuola per opere di scuole di ogni ordine e grado e Fedic REFF per i migliori film segnalati dai Festival Fedic, sono in programma diversi eventi collaterali. Saranno infatti due le mostre che arricchiranno la manifestazione, la cui inaugurazione è prevista per giovedì 22 giugno alle ore 18 presso il Palazzo del Turismo di Montecatini Terme. La prima, curata da Gianluca Castellini e organizzata in collaborazione con il Cinit Cineforum Italiano, , sarà dedicata alla celebre attrice americana Audrey Hepburn, protagonista del film “Vacanze Romane” (1953) di William Wyler, con l’interpretazione di Gregory Peck. Sono passati 30 anni dal giorno della scomparsa di Audrey Hepburn – il 20 gennaio 1993 – e ne sono trascorsi 70 dal film “Vacanze Romane” che nel 1953, non solo le regalò il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo e la portò all’Oscar per la migliore interpretazione, ma divenne subito un vero e proprio fenomeno culturale, anche grazie al look rivoluzionario che la giovane Audrey, allora ventitreenne, portò in tutto il mondo. L’attrice americana soggiornò proprio a Montecatini subito dopo aver vinto l’Oscar. Sono i 36 pannelli espositivi: : ventidue poster con interpretazioni grafiche ricevute da USA, Inghilterra, Francia, Spagna, Danimarca, Polonia, oltre naturalmente alle locandine uscite in Italia. Ci sono ,inoltre, 14 foto provenienti dal backstage del film, che ritraggono i momenti più significativi vissuti sul set dalla memorabile coppia, Audrey Hepburn e Gregory Peck.La mostra resterà aperta sino al 2 luglio. L’altra mostra racconta, invece, la storia del Concorso Nazionale Fedic di Montecatini, attraverso i manifesti rappresentativi di 35 anni (1977 – 2011),Manifesti che ripercorrono una Storia della Fedic che da Concorso Nazionale dei Cineamatori Fedic è arrivata nel tempo ad essere un Concorso del Cinema non professionale fino a pervenire alla denominazione di “Filmvideo”. L’esposizione è curata da Maddalena Beltramo, Paolo Micalizzi e Vivian Tullio.Altri eventi collaterali riguarderanno la presentazione del libro “Valentina Cortese, un breve secolo (1923-2023)” di Alfredo Baldi, che presenterà anche i provini del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, realizzati tra il 1950 e il 1983, di Sofia Scicolone (Loren) (non ammessa), Domenico Modugno, Claudia Cardinale, Raffaella Pelloni (Carrà), Marina Malfatti, Francesca Draghetti (non ammessa), Massimiliano Pazzaglia (non ammesso).