Al Cinema Imperiale di Montecatini Terme venerdì 24 giugno alle 17,30 viene presentato il fascicolo doppio 199-200 di Cabiria rivista di Studi di Cinema edita dal Cinit dedicato in gran parte alla partecipazione di Pier Paolo Pasolini ai Convegni organizzati alla Cittadella di Assisi, sede della Pro Civitate Christiana, negli anni Sessanta del ‘900. L’incontro rientra fra gli eventi collaterali della 72a edizione del Festival di Montecatini ora denominato Italia Cinema Fedic, proprio perché fu la Federazione Italia dei Cineclub a fondarlo nel 1949. Interverrà il direttore della rivista, il critico cinematografico Marco Vanelli che non mancherà di sottolineare quanto lo scrittore e regista fosse coinvolto nel progetto culturale, volto a un dialogo proficuo con la cultura laica che Pro Civitate Christiana fondata da don Giovanni Rossi promosse nel clima del Concilio Vaticano II. Tant’è che proprio in quel contesto di apertura reciproca nacque l’idea del film Il Vangelo secondo Matteo, vera espressione della sensibilità di un rinnovato impegno ecclesiale a dialogare con il mondo fino ad allora ritenuto dalle gerarchie ecclesiali solo oggetto di pastorale, non certo interlocutore e, quindi, soggetto dialogante. Fra gli altri articoli di questo numero di Cabiria il caso de La ricotta tra censure, taggli e aule di tribunale raccontato da Francesca Angelucci. Sul clima di fervore culturale che caratterizzò la realtà della Cittadella di Assisi negli anni Sessanta si sofferma con ricchezza di particolari, frutto di una impegnativa ricerca archivistica, Giovanni Ricci.