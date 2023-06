Apertura in grande stile per la 73^ edizione di Italia Film Fedic, la Mostra del Cinema di Montecatini organizzata dalla Fedic – Federazione Italiana Cineclub, una delle nove Associazioni di Cultura Cinematografica riconosciute dal Ministero della Cultura . Giovedì 23 giugno, presso il Palazzo del Turismo, sono state inaugurate le due mostre “Vacanze Romane 1953” e “35 anni del festival Fedic di Montecatini attraverso i manifesti”, alla presenza del presidente Lorenzo Caravello e del direttore artistico Paolo Micalizzi, affiancati dall’attore Giorgio Colangeli e dall’Assessore alla Cultura Alessandro Sartoni.Il 2023 segna due importanti anniversari legati ad Audrey Hepburn: il trentesimo anniversario della sua scomparsa e il settantesimo anniversario del film “Vacanze Romane”. Il film, uscito nel 1953, fu un grande successo e contribuì a rendere Audrey un’icona di eleganza e stile. Inoltre, nel 1954, Audrey trascorse una vacanza di relax e cure termali a Montecatini, che sarà celebrata con un’esposizione dedicata al film. La mostra, curata da Gianluca Castellini, è organizzata da Sedicicorto Forlì con la collaborazione di Fedic e Cinit. Nel corso degli anni, il festival cinematografico di Montecatini – oggi diventato Italia Film Fedic – ha ospitato autori, registi, studiosi e appassionati, promuovendo il cinema d’autore e sostenendo la produzione indipendente..La mostra “35 anni del festival Fedic di Montecatini attraverso i manifesti”, curata da Paolo Micalizzi, documenta questo passato. Il festival ha proseguito la sua programmazione con il premio alla carriera consegnato all’attore Giorgio Colangeli attualmente impegnato tournée estiva dello spettacolo della compagnia CapoTrave, “Le volpi”, scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci, che ne cura anche le scene e la regia,.A partire da novembre Colangeli sarà ancora in tournée con “I due papi”, stesso testo trasposto da Netflix in cui l’attore romano veste i panni di Ratzinger che si confronta con Jorge Mario Bergoglio (interpretato da Mariano Rigillo) , quando il primo era ancora papa e il secondo cardinale di Buenos Aires. Il festival si chiude sabato 24 giugno con l’incontro con gli autori (a cura di Carlo Griseri e Roberto Lasagna) in mattinata, poi alle 15 presso il Cinema Imperiale con la proiezione del lungometraggio “120 vs 900” di Alessandro Scillitani, proiezione dei cortometraggi internazionali della Rete Festival Fedic (ore 17.15) e in serata le premiazioni delle opere vincitrici. Sarà consegnato il premio alla carriera al all’attore Renato Carpentieri.