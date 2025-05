A Montecatini, per la 75a edizione di Italia Film Fedic, premio alla carriera a Maurizio Nichetti

Dal 21 al 25 maggio nel Cinema Imperiale torna Italia Film Fedic, la storica Mostra del Cinema di Montecatini giunta alla sua 75ª edizione, nel cui ambito sarà consegnato a Maurizio Nichetti, uno dei più originali e interessati registi del nostro cinema il Premio alla Carriera .

Nichetti, autore di film cult come Ratataplan, Ho fatto Splash, Ladri di saponette e Volere Volare, è stato capace di costruire negli anni un linguaggio cinematografico unico e inconfondibile, fortemente ispirato al cinema muto, all’animazione e all’arte del mimo. Dopo una lunga carriera costellata di successi, ritorna sul grande schermo con AmicheMai, una commedia on the road interpretata da Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, che conferma ancora una volta il suo stile ironico e fiabesco.

Il Premio alla Carriera Fedic è stato istituito nel 1989 e venne assegnato per la prima volta al giapponese Nagisa Ōshima.r

La 75ª edizione di Italia Film Fedic segna un traguardo importante anche per la sua apertura internazionale: 937 film iscritti da 55 Paesi e 57 selezionati da una commissione artistica guidata da Gianluca Castellini, in rappresentanza di 18 nazioni, per quattro sezioni competitive (World, Italia, Club, Scuola) e quattro collaterali (Cineteca, Comedy, Viaggi, Ecolandia).

Accanto al premio a Nichetti, saranno assegnati anche il Premio Tonino Valerii a Gianluca Santoni per il film Io e il Secco, e numerosi altri riconoscimenti da parte di una giuria di esperti del settore.

Il Festival ospiterà anche tre masterclass di approfondimento: il regista Gianfranco Pannone sul cinema del reale, lo scrittore Roberto Lasagna sulle connessioni tra cinema e lavoro, e la scrittrice Gabriella Maldini sulle tematiche ambientali nel cinema. Quest’ultima si inserisce nel progetto di sostenibilità che il Festival ha adottato a partire dal 2024.

Tra gli eventi speciali spicca il gemellaggio con il Festival “Un brin de Court” di Vichy, in Francia, a suggellare il legame tra due delle undici città termali riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Milena Vukotic, madrina di questa edizione, parteciperà anche a una delle giurie competitive. Immancabile, infine, l’appuntamento con “Attenti a quei due”, talk condotto da Carlo Griseri e Marcello Cella, dedicato alle opere degli autori Fedic.

Ingresso libero a tutte le proiezioni e gli incontri.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.fedic.it