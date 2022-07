A Montecatini vince l’Airone il corto “Nonhaimai” di Simone Vacca e Alberto Vianello

Si è chiusa con una vibrante riaffermazione della vitalità del cinema indipendente la 72^ edizione di Italia Film Fedic, la Mostra del Cinema di Montecatini organizzata dalla Fedic – Federazione Italiana Cineclub.

La Giuria , formata dai critici cinematografici Valerio Caprara (presidente), Alberto Farina e Roberto Lasagna , ha assegnato all’unanimità fra le 12 opere in concorso nella sezione “Fedic Short” l’Airone Fedic 2022 al cortometraggio “Nonhaimai” di Simone Vacca e Alberto Vianello del Cineclub “Corte Tripoli Cinematografica” di Pisa con la seguente motivazione: “Il cortometraggio, da un’idea originale e con una buona capacità di sintesi, riesce a costruire un enigmatico ed inquietante intreccio ottenendo anche una non scontata sintonia tra i giovani interpreti”. Una menzione speciale è stata assegnata all’opera “Ad un passo dal buio” di Roberta Mucci del Cineclub Montecatini .

Da quest’anno è stata istituita la Giuria Giovani, formata da studenti locali, che ha assegnato il primo premio al film “Sì, lo voglio” di Rocco Olivieri e Vincezo Cirilli, scritto da Enzo Bruno, del Cineclub Fotovideo di Genova. Sono stati assegnati i premi per il secondo e il terzo posto alle opere “Chiari e Franchi” di Alessandro Valbonesi del Cineclub Sedicicorto di Forlì e “Il Dottore delle Bambole” di Lucia Vita ed Elio Esposito del Cineclub Fotovideo di Genova.

La sezione “Fedic Scuola”, curata da Laura Biggi e dedicata ai cortometraggi scolastici, con la Giuria Giovani presieduta dall’attrice Sarah Maestri, madrina del festival, ha ripreso quest’anno la sua edizione festivaliera, giunta al numero 17, rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado . Sono stati assegnati i seguenti premi: premio Intercultura ed inclusione al corto “La leggenda del mostro di Nao” di F. Pileggi, Scuola primaria di Nao I.C. San Costantino Calabro; Premio Legalità diritto ed impegno sociale al corto “Le parole del cinema” di Agnese Verdecchia, Istituto “A. Marino Casoli” di Chieti; premio tema libero Dinamiche giovanili al corto “Margot” di Fausto Alongi, Scuola “Nicola Pizi” di Palmi (RC); premio Cittadinanza consapevole al corto “Il nascondiglio” di Donatella Romei, Scuola “A. Balletti” di Quattro Castella (RE); premio Tutela ambientale: al corto “1 metroquadro” di Christoph Brehme, Scuola primaria “Don Oreste Benzi” di Forlì.

La kermesse si è chiusa con il ricordo di tre autori che hanno contributo notevolmente alla storia della Fedic: Giuliano Birindelli, negli anni Ottanta per ben otto anni presidente del Festival di Montecatini, e due autori di grande spessore come Rolf Mandolesi e Giorgio Sabbatini, scomparsi di recente . Al direttore artistico Paolo Micalizzi , iscritto alla Fedic dal 1960, è stato assegnato il premio Fedic alla carriera (la foto d’apertura lo ritrae in un momento della premiazione).