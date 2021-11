Si ricomincia a respirare la famosa polvere del palcoscenico che tanto mancava a pubblico e attori! Sino al 21 novembre al Teatro Diana di Napoli è di scena “Mettici la mano” di Maurizio de Giovanni, l’inventore della fortunata serie “Il commissario Ricciardi:, e proprio da questa fiction approdano sul palcoscenico i protagonisti della commedia, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella. Accanto ad Antonio Milo e Adriano Falivene, interpreti sul set e sul palcoscenico dei due personaggi, gli affezionati dei gialli di Ricciardi troveranno una novità, la presenza di Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, straordinario sguardo sul sacrificio femminile dell’epoca cui è ambientata la vicenda.

Il regista della pièce è Alessandro D’Alatri, lo stesso della serie televisiva.

Nove gli spettacoli in cartellone, cui vanno aggiunti i tre saltati lo scorso anno. La stagione prosegue dal 24 novembre, con lo spettacolo “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi con Elena Sofia Ricci.Dall’ 8 dicembre sarà ancora protagonista Maurizio de Giovanni, in scena un suo testo, “Il Silenzio Grande” con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca per la regia di Alessandro Gassmann. Alessandro Siani porterà,poi, in scena dal 21 dicembre “Libertà live tour”. Il 26 gennaio appuntamento con il primo spettacolo saltato causa pandemia, “I Soliti Ignoti” con Giuseppe Zeno e Fabio Troiano, regia di Vinicio Marchioni. Il 9 febbraio sarà la volta de “Il berretto a sonagli “ di Luigi Pirandello, interprete e regista, Gabriele Lavia, mentre a partire dal 22 febbraio, Vincenzo Salemme porterà in scena “Napoletano? E famme ‘na pizza!” .

Dal 23 marzo, uno degli spettacoli saltati nella passata stagione, “Andy e Norman” di Neil Simon con il duo Gigi e Ross. Sarà in scena dal 6 aprile l’allestimento tratto dal film “Mine Vaganti” del regista Ferzan Ozpetek. Dal 4 maggio chiuderà la stagione il terzo spettacolo da recuperare, “Oggi è un altro giorno… sogno e son desto”di e con Massimo Ranieri..Fino al 14 ottobre prosegue, infine, la Stagione di Musica Classica in collaborazione con L’Associazione musicale “Maggio della musica.

Informazioni: https://teatrodiana.it/

Sabrina Marcon