A Napoli al Vomero riapre i battenti, a partire da giovedì 11 novembre dopo due anni di chiusura, il Cinema Teatro Acacia.

La Famiglia Mirra (proprietaria del Teatro Diana e il Cinema Teatro Plaza) ne ha rilevato la gestione dalla famiglia Naldi – Pignata. La sala sarà polifunzionale: si farà teatro, musica e danza, ma anche cinema. E, proprio con un film, Per tutta la vita di Paolo Costella si riprende la programmazione.

Ne sono interpreti Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini e Fabio Volo. Il film vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico “si”, i protagonisti del film ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione. Alle 20 di giovedì 11 settembre è in programma un brindisi di buon auspicio per la nuova gestione che, in occasione di questa apertura, praticherà a tutti gli abbonati del Teatro Diana lo sconto di 3,00€