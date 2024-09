“A night in Venice”: Weljanny Luciano ha presentato la sua linea di borse “Bella Collection”

Weljanny Luciano, imprenditrice sudamericana, sceglie di presentare la sua linea di borse “Bella Collection” ad un evento esclusivo dedicato alla moda e all’eleganza. Influencer, membri della stampa internazionale e vip si sono riuniti sabato 31 agosto al Luxury Boutique Hotel Violino d’Oro di Venezia per una serata strettamente su invito. “A night in Venice”: un evento il cui protagonista è stato il brand Bellawel, fondato dall’imprenditrice Weljanny Luciano nel 2016 e oggi uno dei marchi di moda più amati in America Latina. All’evento, organizzato da Antonia Jean, ideatrice del celebre Concierto de Moda Internacional de Venecia, è stata presentata “Bella Collection”, una linea di 6 borse firmata dall’imprenditrice Weljanny Luciano. Presenti Joaquin Cortes, ballerino di fama internazionale, e l’influencer Flora Dalle Vacche. Conferito all’imprenditrice un premio realizzato dall’artista Stefano Sandonnini.

BELLA COLLECTION: SII TE STESSA, SII BELLA

Nel salotto esclusivo dell’Hotel Violino d’Oro, gli ospiti hanno avuto la possibilità di ammirare la linea di borse di grande successo “Bella Collection”. Una mini sfilata, cui hanno partecipato anche vip come il ballerino internazionale Joaquin Cortes e l’influencer Flora dalle Vacche, che ha presentato, attraverso sei modelli, l’essenza dell’eleganza e dell’artigianalità sudamericana. Questa collezione rappresenta un nuovo capitolo per il brand Bellawel, che coniuga lo stile senza tempo a un design contemporaneo, pensato per la donna moderna e cosmopolita.

“La bellezza per me ha sempre rappresentato un obiettivo da raggiungere. Una bellezza intesa come ricerca personale di equilibrio, di benessere, capendo, negli anni, grazie ad una lunga carriera nella moda, che il sentirsi “belle” per ciascuna donna avviene in modo differente” racconta Weljanny Luciano. “Un semplice accessorio alle volte può farci sentire più sicure, più a nostro agio con noi stesse e anche con gli altri. Ciascuna con il proprio stile, la propria femminilità, ma soprattutto con la propria idea di bellezza”. Bellawel nasce con questo sentimento. Aiutare le donne a sentirsi “belle”. Ecco allora il claim “Sii te stessa, sii Bella”.

“Bella Collection” propone una linea di borse quali compagne di viaggio, elementi che possono arricchire il proprio look, il modo di essere di una donna che non deve dimostrare nulla, ma solo essere se stessa, colorate, eleganti e senza tempo. “Artigianalità e alta qualità sono radicate nella nostra cultura ed espressione della nostra tradizione” racconta Weljanny. “Pezzi unici, ciascuno con una propria personalità, come tante sono le personalità che compongono il mondo femminile. Perché quanto mai oggi è importante che le donne abbiano gli strumenti per sentirsi valorizzate in ogni momento del loro percorso di vita. E questo è quello che mi ha ispirata nei colori, nelle forme e negli elementi distintivi di ciascun modello”.

“Avere l’opportunità di lavorare con Weljanny rappresenta l’essenza del mio lavoro” commenta Antonia Jean, ideatrice del Concierto de Moda Internacional de Venecia e organizzatrice dell’evento dedicato a BellaWel. “Facilitare stilisti, imprenditori e giovani del mondo della moda sudamericana a farsi strada in Europa è l’obiettivo del progetto CMIV. BellaWel rappresenta un’eccellenza della Repubblica Domenicana e Venezia è stata sicuramente la città ideale per presentare Bella Collection”.

WELJANNY LUCIANO: TRA COSMESI E MODA

Weljanny Luciano, originaria della Repubblica Dominicana, ha fondato il marchio Bellawel nel 2016, imponendosi rapidamente come punto di riferimento nel settore della cosmesi e della moda sudamericana. Il successo di Bellawel ha portato Weljanny Luciano a diversificare la sua offerta, affermandosi come influencer nel mondo beauty. Nel 2019 ha dato vita al podcast “Bellawel con Los Famosos”, intervistando celebrità internazionali e rafforzando ulteriormente la sua presenza mediatica. Il 2023 segna una svolta significativa con l’introduzione della “Bella Collection”, una linea di borse che mira a espandere il marchio BellaWel nel mercato europeo. Con l’evento esclusivo a Venezia, Weljanny Luciano si prepara a presentare il suo inconfondibile stile anche al pubblico europeo, consolidando la sua posizione come imprenditrice di grande carattere e visione.

Stefano Sandonnini

Torinese classe ‘67, si forma nella fotografia di moda come assistente di Bob Krieger. Naturalmente votato alla sperimentazione, scopre a New York la scintilla di una ricerca stilistica che traduce in giro per l’Europa per grandi brand, da Alberta Ferretti a Naj-Oleari fino a Safilo; e grandi magazine: Cosmopolitan, Esquire, Harper Bazar Italia e Repubblica Ceca, Men’s Health. Dalla fotografia passa alla pop art e da questa a una tecnica originale capace di fondere pittura classica e digitale per creare contrappunti unici nel loro genere, tridimensionali e variopinti, eclettici e innovativi come il suo approccio alla vita e all’arte. Stefano Sandonnini, artista contemporaneo, ha partecipato a molte fiere internazionali dell’arte.