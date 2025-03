A Padova in scena le visioni de “L’uomo dei sogni”

Con la sua commedia surreale, Giampiero Rappa accompagna lo spettatore all’interno della fervida immaginazione di un fumettista, che non sa più distinguere se i suoi personaggi sono realtà o finzione. In scena al Teatro Maddalene di Padova, giovedì 20 marzo alle ore 19.30, e in replica il 21, 22 e 23 marzo.

L’uomo dei sogni trascina lo spettatore nel mondo onirico del protagonista, portandolo a sentire la sua angoscia, ma anche a ridere dei suoi incontri bizzarri e a riflettere sulla sottile linea che separa i sogni dalla realtà.

Il protagonista è Giovanni, un disegnatore di fumetti conosciuto come “Joe Black”. Interpretato da Nicola Panelli, che è in scena con Andrea di Casa, Elisa Di Eusanio e Elisabetta Mazzullo,

Joe vive un evento che lo fa sprofondare nella solitudine della sua casa-studio, facendolo precipitare in un abisso di depressione ed allucinazioni. Ogni notte, la sua casa si anima di incubi che sembrano reali: gli eroi che aveva scartato dai suoi fumetti, gli amici e i familiari della vita quotidiana lo tormentano incessantemente, creando un vortice di illusioni e realtà che, scena dopo scena, mette a dura prova la capacità del pubblico di riuscire a distinguere la realtà dal frutto delle visioni del protagonista.

“Perché, in fondo, il teatro è questo – scrive in una nota l’autore – un luogo dove la realtà e l’immaginazione si fondono, dove gli incubi possono essere sconfitti e i sogni possono diventare possibili”

Lo spettacolo, una co-produzione Viola Produzioni–Centro di Produzione Teatrale e Teatro Stabile Veneto –Teatro Nazionale, vanta le scene di Laura Benzi, a curare i costumi è Lucia Mariani, mentre le musiche sono realizzate da Massimo Cordovani.