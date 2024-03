A Padova “La Banca dei Sogni”, raccontare le età della vita indagando la dimensione onirica

Approda al Teatro Maddalene di Padova La Banca dei Sogni, una produzione del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, coronamento di un innovativo progetto di teatro civile. Sino al 10 marzo, va in scena tutti i giorni alle 19,30 lo spettacolo nato da un progetto di Domesticalchimia e ideato da Francesca Merli e Laura Serena con la drammaturgia di Matteo Luoni.

Nell’arco di sei anni questo spettacolo-indagine ha visto intervistare bambini, adolescenti, adulti e anziani di diverse città d’Italia, approfondendo con loro come si trasforma il percorso dell’attività onirica lungo l’arco della vita. Niente psicanalisi o interpretazione. L’obiettivo dell’indagine è stato disegnare una radiografia del presente, condotta entrando in una sfera abitualmente intima e individuale. Attraverso i sogni delle persone si è cercato di captare le tematiche che riguardano ciascuna età della vita. In questo modo si è ricreato il termometro di quella comunità, di quella città di “sognatori” che gli autori incontrano di volta in volta con la loro indagine. Un approccio utilizzato degli antropologi J. & F. Duvignaud e F. Corbeau, che con i sogni hanno raccontato le tensioni di classe della società francese degli anni ‘70 e ‘80.

E, venerdì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, dopo lo spettacolo, la compagnia dialogherà con l’Università e le associazioni che hanno partecipato all’indagine da cui è nata la drammaturgia dello spettacolo. L’intento è riflettere insieme al pubblico sulle relazioni che esistono tra lo spettacolo dal vivo e antropologia, psicologia, filosofia, utilizzando lo studio esistenziale e anagrafico compiuto, nel segno di un approccio interdisciplinare sicuramente in grado di favorire la nascita di costruttive alleanze. La regia è di Francesca Merli, in scena troviamo Laura Serena e Marco Trotta, in video Andrea Bortolami, Luisa Pasti, Enrico Balestra, Andrea Benetton, Guido Sciarroni, Khalil, Giusy Molena.