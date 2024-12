A Padova per i 50 anni di “Aggiungi un posto a tavola” il Teatro de LiNUTILE si trasforma in cinematografia

A Padova in attesa della XII Edizione del Premio LiNUTILE del Teatro il Teatro di via Agordat domenica 15 dicembre alle 16.00 vuole infatti celebrare i 50 anni della commedia musicale più rappresentativa della ditta Garinei e Giovannini: “Aggiungi un posto a Tavola”. Un anniversario, che verrà celebrato in tutta Italia, al quale il Teatro vuole partecipare dato lo stretto legame che lega Stefano Eros Macchi alla ditta Garinei e Giovannini, essendo il nipote di Sandro Giovannini. «Sono molto legato a questo spettacolo perché è il primo che vidi da bambino – racconta Stefano Eros Macchi – Mi ricordo che spiavo da dietro le quinte e vedevo gli attori e i ballerini che entravano e uscivano di scena, c’è chi mi faceva l’occhiolino, chi mi faceva una carezza e chi mi diceva di spostarmi perché disturbavo ed io mi sentivo uno di loro».

Per l’occasione LiNUTILE da Teatro si trasformerà in Cinema per ospitare la proiezione della versione originale di “Aggiungi un posto a Tavola”. Aggiungi un posto a tavola è una commedia musicale italiana in due atti di Garinei e Giovannini, scritta tra il 1973 e il 1974 con Iaia Fiastri, liberamente ispirata al romanzo “Dopo di me il diluvio” di David Forrest. Le musiche sono di Armando Trovajoli, le scene e i costumi di Giulio Coltellacci con le coreografie di Gino Landi.

Don Silvestro, il parroco di un piccolo paese di montagna, riceve un giorno la telefonata di Dio in persona che gli ordina di preparare un arca, in vista di un secondo diluvio universale. Il giovane parroco aiutato dal suo paese e intralciato da mille inconvenienti (non ultimo il Sindaco del paese, Crispino, che cercherà in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote), riesce alla fine tra mille dubbi nella sua impresa ma l’arca costruita non salperà mai. Poco prima del diluvio un cardinale convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro che viene creduto pazzo per la sua bizzarra idea, cosicché al momento del cataclisma sull’arca si trovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco. Silvestro decide però di non abbandonare il suo paese, i suoi amici e a diluvio iniziato scende dall’arca: Dio vede fallire il suo progetto e fa smettere il diluvio. La proiezione al Teatro de LiNUTILE sarà un’occasione unica per far rivedere a chi lo ha visto e far conoscere a chi non c’era questo splendido spettacolo con un cast stellare: Johnny Dorelli, Bice Valori, Paolo Panelli, Ugo Maria Morosi e tanti altri bravissimi attori e ballerini.

Biglietto unico €8

Per informazioni e prenotazioni

www.teatrodelinutile.com