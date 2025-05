A Padova prosegue In viaggio verso Mozart con l’Orchestra di Padova e del Veneto e due pianisti veneti under 25 

Martedì 20 maggio 2025 alle ore 20.30 presso la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, Padova, si terrà il secondo appuntamento di In viaggio verso Mozart, la nuova rassegna dell’Orchestra di Padova e del Veneto in omaggio al giovane Mozart e ad Antonio Salieri. In occasione del bicentenario della morte dell’illustre musicista veneto, OPV proporrà l’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra che Salieri scrisse nel 1773 all’età di 23 anni, per offrire la possibilità a dei giovani solisti di talento di esibirsi e mettersi in mostra in qualità di nuovi concertisti. Si tratta di una rara occasione per ascoltare dal vivo questi due lavori di Salieri, che i due pianisti hanno accettato di preparare appositamente per l’evento OPV, per l’occasione accostati alla Sinfonia n. 15 in sol maggiore K 124 che Mozart scrisse nel febbraio 1772 a Salisburgo, di ritorno da uno dei viaggi in Italia.

Nel solco della tradizione avviata al tempo, la serata OPV accoglierà due giovani pianisti veneti che negli ultimi anni hanno conosciuto una notevole affermazione a livello internazionale: Maya Oganyan, musicista veneziana di origine georgiana che a soli vent’anni si è già esibita in alcuni dei Festival più prestigiosi a livello europeo. Vincitrice di 20 Concorsi pianistici, lo scorso anno è stata selezionata come “student in residence” presso la Verbier Soloists Academy del 31° Verbier Festival, in Svizzera, ed è stata invitata a suonare con l’Orchestra Filarmonica Armena e in duo con il violinista Sonig Tchakerian nella Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella; Giacomo Menegardi, pianista originario di Belluno che a soli 25 anni ha già conquistato oltre 40 Concorsi internazionali, ora al debutto con OPV. Dopo la vittoria del Premio Venezia 2023 al Gran Teatro La Fenice, Menegardi continua a tenere concerti nelle maggiori sale del mondo, al punto da essere descritto dalla critica come “un vero talento, incredibilmente pulito e con grande personalità”. Ha all’attivo anche diverse registrazioni discografiche.

BIGLIETTI

Intero € 15,00; ridotto Under 35 / Over 65 € 10,00;

ridotto Soci Amici OPV € 8,00.

Posto unico non numerato. Maggiori informazioni sul sito www.opvorchestra.it