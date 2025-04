A Palazzo Grassi dal 6 aprile 2025 l 4 gennaio 2026 apre “La strana vita delle cose” di Tatiana Trouvé artista italo francese che propone al pubblico un viaggio surreale e fantasioso in mondi diversi e surreali. L’artista nel corso della sua vita ha viaggiato molto con la sua famiglia che ha raccontato con varie tecniche e oggetti che ha raccolto a Venezia, Parigi, Londra, New York e in varie parti del mondo riproposto in chiave artistico letteraria. Lo spettatore viene accolto con una scultura di grande impatto che ricopre con asfalto il pavimento di Palazzo Grassi, con incastonati tombini ed elementi che ricoprono le strade. Se vista dall’alto l’opera ci fa sognare una costellazione astrale. L’artista ispirata dalla letteratura e scrittori tra cui Italo Calvino rievoca racconti di viaggio costruendo collane con souvenir raccolti in varie parti del pianeta, disposti a forma di collana portante il nome del luogo di provenienza degli oggetti. Le stanze espositive sono fortemente connessi tra loro, un percorso che dal terreno si eleva al suolo, come l’opera principale Hors-sul 2025 che cambia significato a seconda di dove si guardi.La figura umana non è presente ma gli elementi utilizzati, panchine, borse, chiavi, borse, valigie e coperte ci guidano a immaginarla. Lo spettatore visitando la mostra di Tatiana Trouvé farà un viaggio in mondi diversi e in un mondo interiore.

