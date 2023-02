A Piacenza al via le iscrizioni al corso di sceneggiatura con Valia Santella e Bruno Oliviero

Fondazione Fare Cinema apre ufficialmente le attività 2023 con il primo dei bandi della propria offerta formativa per l’anno in corso. Si tratta del corso di alta formazione “Lo sceneggiatore – Scrivere per il cinema: dall’idea al film” (Rif. PA 2022-18108/RER approvata con DGR 2054/2022 del 28/11/2022), condotto dai pluripremiati sceneggiatori Valia Santella (Ariaferma di Di Costanzo, Il Traditore e Fai bei sogni di Bellocchio, Trepiani diMoretti…) e Bruno Oliviero (Ariaferma e L’intrusa di Di Costanzo), che si svolgerà frs sprile e novembre 2023 fra Bobbio e Piacenza.

Il corso, gratuito perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna, è numero chiuso (sono previsti 12 partecipanti), ha una durata di 650 ore totali non consecutive, di cui 250 ore d’aula e 400 ore di project work, calando fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro. Al termine del percorso formativo il corsista avrà acquisito nozioni artistiche, per sperimentare un approccio alla scrittura moto vicino a quella che ritroverà in ambito lavorativo.

“Lo sceneggiatore – Scrivere per il cinema: dall’idea al film” è un percorso formativo rivolto a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna Una parte del corso si svolgerà durante il Bobbio Film Festival, a Bobbio, offrendo ai corsisti l’opportunità di partecipare (gratuitamente) a tutte le attività del Festival e di incontrare gli artisti ospiti della manifestazione. Chi desidera candidarsi deve inviare la scheda d’iscrizione, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo mail iscrizioni@fondazionefarecinema.it entro e non oltre il 5 marzo 2023.