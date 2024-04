A Piacenza Giulia Lazzarini in MURI-prima e dopo Basaglia

Martedì 16 aprile alle ore 20.30 a XNL Piacenza (via Santa Franca, 36) va in scena MURI – prima e dopo Basaglia, spettacolo cult di Renato Sarti, attore, regista e autore di testi teatrali rappresentati in Italia e all’estero, scritto a partire dai racconti di alcune infermiere dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste, testimoni della vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia. Il testo è stato Finalista al Premio Riccione per il Teatro e vincitore del Premio Anima, Uno spettacolo che ha riscosso grande successo di critica e pubblico e che ora viene messo in scena solo in poche, selezionate occasioni, un intenso monologo portato magistralmente in scena da Giulia Lazzarini, signora del teatro di parola, attrice tra le predilette di Strehler, che per questa interpretazione ha vinto nel 2015 il Premio Le Maschere del Teatro Italiano. L’appuntamento è organizzato dalla sezione Teatro, diretta da Paola Pedrazzini, di XNL Piacenza, il Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ed è a ingresso gratuito previa prenotazione sul sito www.veleiateatro.com.

Al termine della pièce, Giulia Lazzarini e Renato Sarti converseranno insieme al noto psicologo, drammaturgo e giornalista radiofonico Massimo Cirri: ideatore, autore e voce di Caterpillar su Radio2, autore teatrale con Lella Costa e scrittore di saggi e romanzi, da venticinque anni lavora nei servizi pubblici di salute mentale. La proposta di questo allestimento intende approfondire, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, il tema della riforma attraverso la chiave di lettura del linguaggio teatrale, dopo aver dato spazio il mese scorso a quello cinematografico con la proiezione di Matti da slegare di Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Sandro Petraglia, Stefano Rulli.