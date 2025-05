A Piacenza per il Festival del Teatro Antico di Veleia in cartellone le prime di Leonardo Lidi e César Brie

Dal 21 giugno il Festival di Teatro Antico di Veleia (direzione artistica Paola Pedrazzini) ritorna nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Veleia Romana (Lugagnano Val d’Arda, PC).

Ad aprire l’edizione 2025 del Festival, sabato 21 giugno, sarà Alessandro Bergonzoni, che nel 2024 proprio a Veleia aveva presentato l’anteprima del suo lavoro e che quest’anno torna con l’atteso nuovo spettacolo “Arrivano i dunque. Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca” ospitato nel borgo di Castell’Arquato; il 27, 28 e 29 giugno la scena si sposta nell’area archeologica di Veleia per il blocco centrale del Festival: è l’ora di “Baccanti”, diretta da Leonardo Lidi e portata sulla scena dai quindici giovani attori e attrici di Bottega XNL – Fare Teatro, il progetto di alta formazione e perfezionamento teatrale in procinto di ripartire tra pochissimi giorni a XNL Piacenza, di cui Lidi è Maestro per il 2025.

Domenica 6 luglio il Festival accoglie per la prima volta Neri Marcorè con un concerto-spettacolo in cui l’artista andrà alla ricerca dell’ispirazione classica dei grandi cantautori in “Un classico concerto”, mentre lunedì 7 luglio il giorno dell’atteso ritorno dello storico Alessandro Barbero – che proprio a Veleia nel 2023 aveva girato la prima puntata del programma di La7 “in viaggio con Barbero” – con una conferenza scenica inedita, “In pace o in guerra”, un affascinante viaggio che, partendo dall’antichità, arriverà fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa.

Giovedì 10 luglio è il momento di un altro debutto, quella dell’attore Andrea Pennacchi, che, per la sua prima volta a Veleia, porta la “Piccola Odissea”, rappresentazione intima a più voci in cui l’attore – noto al grande pubblico anche per il fortunato personaggio del “Pojana” – mette tutto il suo mondo, ritrovando, a partire dal capolavoro omerico, i ricordi dell’infanzia, nucleo rovente in cui hapreso forma l’amore per il racconto.

Sabato 12 luglio la scena è tutta di Lella Costa, che si mette in gioco aggiungendo al catalogo delle figure femminili a cui ha dato voce Lisistrata, l’iconico personaggio di Aristofane che guida lo “sciopero del sesso” delle donne ateniesi, in “Lella Costa racconta Lisistrata”.

Gli ultimi appuntamenti del Festival trovano collocazione ideale nel borgo perfettamente conservato di Vigoleno: venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, in doppia replica (alle 21.00 e alle 23.00), il celebre attore, regista e drammaturgo argentino César Brie presenta in prima nazionale il nuovo, immaginifico, itinerante spettacolo “Esodi”, produzione del Festival, terza tappa del progetto iniziato nel 2023 e ispirato all’Eneide; gran finale martedì 22 luglio con il pluripremiato autore Stefano Massini, che regala al pubblico del Festival “Il corrotto”, un’esclusiva narrazione civile che parte dagli archetipi eterni di Catilina e Verre, raccontati da Cicerone, e ispirata, tra storia e attualità, dai fantasmi dell’antichità.

Biglietti in vendita online su www.veleiateatro.com e a XNL Piacenza da giovedì 29 maggio.

CALENDARIO SPETTACOLI



Sabato 21 giugno – ore 21.30

Castell’Arquato

ALESSANDRO BERGONZONI

in ARRIVANO I DUNQUE. Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca

—

Venerdì 27, sabato 28, domenica 29 giugno – ore 21.30

Veleia Romana

LEONARDO LIDI

per BOTTEGA XNL-FARE TEATRO

dirige BACCANTI

—

Domenica 6 luglio – ore 21.30

Veleia Romana

NERI MARCORÈ

in UN CLASSICO CONCERTO

—

Lunedì 7 luglio – ore 21.30

Veleia Romana

ALESSANDRO BARBERO

in IN PACE O IN GUERRA

Dalla chiusura del tempio di Giano

alla vittoria in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale

—

Giovedì 10 luglio – ore 21.30

Veleia Romana

ANDREA PENNACCHI

in UNA PICCOLA ODISSEA

—

Sabato 12 luglio – ore 21.30

Veleia Romana

LELLA COSTA

in LELLA COSTA RACCONTA LISISTRATA

—

Venerdì 18, sabato 19, domenica 20 luglio – ore 21.00 e ore 23.00

Vigoleno

CÉSAR BRIE

in ESODI

—

Martedì 22 luglio – ore 21.30

Vigoleno

STEFANO MASSINI

in IL CORROTTO