A Piove di Sacco (PD) parte Cinelaboratorio 2026

Un altro speciale appuntamento dedicato ai giovani: sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.00 il Cinema Politeama di Piove di Sacco apre le porte a un evento speciale dedicato al cinema. In programma la proiezione di Aileia, il cortometraggio nato dal Cinelaboratorio 2025, un percorso formativo di otto mesi che ha trasformato un gruppo di adolescenti veneziani in una vera e propria piccola squadra di cinema. Dopo la proiezione verrà presentato il dietro le quinte, seguito da un incontro con il team e dal dialogo aperto con il pubblico.



Aileia nasce sotto la regia di Ruggero Romano, che ne firma anche la scrittura insieme a Marco Gnaccolini e Martina Scanferla. Le giovani protagoniste conducono lo spettatore in un viaggio sospeso tra immaginazione e realtà, in una “docufiaba”, accompagnata dalle musiche evocative di Emanuele Wiltsch Barberio. È una piccola grande storia di formazione, costruita a Venezia passo dopo passo attraverso collaborazione, ascolto e responsabilità condivisa.



La serata del 28 febbraio sarà anche il momento ufficiale per lanciare il Cinelaboratorio 2026 , che quest’anno coinvolgerà Piove di Sacco nell’ambito del progetto “Come Quando Fuori Piove”. Grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune e di Nuova Scena, confermando la volontà di investire nei più giovani e nella cultura come spazio di partecipazione attiva.



Il Cinelaboratorio è un percorso di formazione ideato dallo studio di produzione Movies Move Us, in collaborazione con il Centro Teatrale di Ricerca di Venezia. Si rivolge a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni curiosi di mettersi in gioco, di scrivere, inventare storie, esplorare il territorio con la videocamera, sperimentare la recitazione e scoprire le basi del linguaggio cinematografico.

Da aprile a maggio i partecipanti prenderanno parte a laboratori intensivi coordinati da Ruggero Romano, Marco Gnaccolini e Martina Scanferla. Si lavorerà sull’esplorazione e documentazione video del territorio, sulla scrittura creativa, sulla performance e presenza in scena, e sulle basi del linguaggio cinematografico. Il percorso si concluderà a luglio 2026 con una restituzione pubblica aperta alla cittadinanza: un momento di condivisione in cui il cinema diventa spazio di incontro, racconto e partecipazione collettiva.



Le iscrizioni al Cinelaboratorio 2026 chiuderanno il 15 marzo 2026. I laboratori inizieranno dal 15 aprile presso il Teatro Filarmonico, per concludersi a maggio con le riprese. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a cinelab@moviesmoveus.com (referente Martina) o consultare il sito www.cinelaboratorio.com. La proiezione di Aileia è ad ingresso gratuito.