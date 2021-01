Venerdì 29 gennaio alle 18.00 andrà in onda sulla piattaforma digitale Backstage del Teatro Stabile del Veneto il primo di sette cortometraggi dedicati a Dante e alla scoperta dei passi più inesplorati della Divina Commedia. Gli interpreti saranno gli allievi del terzo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, facente parte del progetto TeSeO Teatro Scuola e Occupazione. La curatrice della web serie Paola Bigatto evidenzia come gli allievi abbiano “messo a disposizione i loro saperi, la loro visione del teatro ma anche il particolare momento esistenziale che stanno vivendo per entrare in dialogo con Dante”. Si tratta, dunque, di una rappresentazione inedita del poema dantesco che, filtrata dalla sensibilità di giovani attori, diviene adatta a un pubblico di ogni generazione, a partire dagli studenti delle scuole secondarie.

Il primo episodio trasmesso sarà Paradise, dedicato per l’appunto alla terza cantica, la cui atmosfera verrà ricostruita ricorrendo a luci e danze sfrenate. Ci saranno pure le guide Giustiniano e Tommaso d’Aquino, nonché l’immancabile Beatrice.

La web serie è il primo lavoro dello Stabile nell’ambito del progetto culturale Visioni di Dante, finanziato dal Comitato Nazionale Dante2021 del Mibact per i 700 anni dalla morte del poeta. Il primo lavoro di una lunga serie: per il 2021 sono previsti, infatti, diversi spettacoli, percorsi formativi e incontri di approfondimento che hanno l’intento di avvicinare sempre più a Dante e alla sua opera.

A ritmo di Dante

A cura di Paola Bigatto

Interpreti del 1° episodio: Marinella Melegari, Miriam Tartaglia e Chiara Pellegrin Animazione video e ambienti sonori a cura di Marinella Melegari

Progetto video a cura di Serena Pea e Michele Tonicello

Fotografia e riprese video Serena Pea e Paolo Roberto Santo

Montaggio Francesca Cutropia e Serena Pea

Sound design Giovanni Frison

Costumi Lauretta Salvagnin