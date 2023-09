A Roma dal 9 al 13 ottobre 2023 nelle storiche sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini si svolgerà la nona edizione del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo diretto da Gaia Tridente.

I progetti ricevuti quest’anno per il Co-Production Market and Pitching Forum di Animazione, Doc, Drama e Film sono stati oltre 500, provenienti da 80 paesi del mondo (+30% dei paesi rispetto al 2022). Di questi ne sono stati selezionati 62 (15 Animazione, 18 Doc&Factual, 14 Drama, 15 Film) provenienti da 36 paesi che saranno presentati – quasi tutti in anteprima mondiale – allo scopo di trovare partner di co-produzione, buyer e finanziatori. L’ incremento dell’interesse internazionale verso il MIA si era già visto lo scorso anno che aveva registrato la presenza di oltre 2400 partecipanti da 60 paesi (+20% rispetto al 2021). Otto film (tra cui 2 debutti e 2 opere seconde) sono stati, inoltre, selezionati per C EU SOON – il programma di work in progress dedicato ai film europei in post-produzione in cerca di venditori internazionali – dal comitato di selezione composto da Aranka Matits, fondatrice di Featurette; Jaume Ripoll, cofondatore e direttore editoriale di Filmin ePape Boye, fondatore di Black Mic Mac. Il MIA 2023 ospiterà, infine, gli Spanish Screenings on Tour, una delle principali iniziative di Spanish Screenings XXL volta a dare impulso e offrire nuove opportunità all’industria audiovisiva spagnola, anche attraverso la presenza in mercati rilevanti a livello internazionale, come il MIA. Spanish Screenings on Tour è sostenuto con il Piano di Recupero, Trasformazione e Resilienza promosso dal Ministero spagnolo della Cultura e dello Sport.

Il MIA, nato nel 2015, è cresciuto grazie alla consolidata joint venture tra ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), presieduta da Francesco Rutelli e APA (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia, gode del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e del contributo di Creative Europe MEDIA. Il MIA riceve inoltre il sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Lazio.

Sponsor ufficiale della manifestazione è Unicredit.

Il MIA 2023 ha ricevuto anche il patrocinio di Eurimages, il fondo del Consiglio d’Europa per la co-produzione, la distribuzione, esposizione e la digitalizzazione delle opere cinematografiche europee.

Anche per questa edizione sarà attiva la piattaforma MIA Digital che consentirà agli accreditati di accedere anche da remoto a tutte le sessioni (in diretta e on demand).