Il film di apertura della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre) sarà The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter, con Jessica Chastain e Andrew Garfield. Al centro della pellicola la celebre telepredicatrice, protagonista di una rapida ascesa e di una serie di scandali che ne determinarono la caduta. Assieme al marito creò la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose nel mondo. La manifestazione spazierà, poi, fra cinema indipendente e di genere, passando per documentari e animazione: le scelte del direttore e della commissione selezionatrice hanno portato nella capitale italiana ben ventitré pellicole, provenienti da altrettante nazioni diverse, dando vita ad in un’edizione dal carattere spiccatamente internazionale.

Tra le altre pellicole in programma troviamo: C’Mon C’Mon di Mike Mills, con Joaquin Phoenix; Cyrano di Joe Wright, con Peter Dinklage; Promises di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno; Yi Miao Zhong (One Second) di Zhang Yimou. Nella sezione Eventi speciali, la proiezione del primo episodio di A casa tutti bene – La serie, serie tv Sky Original diretta da Gabriele Muccino e tratta dall’omonimo film; la pellicola I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, dedicata ai tre celebri figli di Luisa De Filippo ed Eduardo Scarpetta, ovvero i mitici Eduardo, Peppino e Titina; E noi come stronzi rimanemmo a guardare, produzione Sky Original di Pierfrancesco Diliberto con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli e lo stesso Pif; le prime puntate della serie tv di Carlo Verdone Vita da Carlo; due episodi di Strappare lungo i bordi, la serie animata creata da Zerocalcare, con lo stesso fumettista e Valerio Mastandrea nelle vesti di doppiatori.

L’acquisto dei biglietti in prevendita per la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma può essere effettuato solamente online attraverso il sito www.romacinemafest.it e romacinemafest.boxol.it. I biglietti potranno inoltre essere acquistati nei giorni della Festa presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica. Come peraltro era avvenuto anche lo scorso anno, la Festa del Cinema di Roma metterà a disposizione di quanti non potranno presenziare in prima persona una sala virtuale a capienza limitata, attraverso la quale sarà possibile acquistare i biglietti online a partire dal 12 ottobre e seguire on demand una parte del programma.