A Roma, in occasione della seconda tappa italiana ‘’Picasso lo straniero’’, sono state allestite oltre 100 opere tra dipinti, sculture, disegni, ceramiche, fotografie e documenti che presentano il percorso di Picasso straniero in Francia.

Organizzata da Fondazione Roma con Marsilio Arte, la mostra Picasso lo straniero apre al Museo del Corso – Polo Museale, grazie alla collaborazione con il Musée national Picasso-Paris (MNPP), il Palais de la Porte Doréecon il Musée national de l’histoire de l’immigration, il Museu Picasso Barcelona, il Musée Picasso di Antibes, il Musée Magnelli – Musée de la céramique di Vallauris e importanti e storiche collezioni private europee.

L’idea originale del progetto è nata da Annie Cohen-Solal, curatrice della mostra, con un intervento di Johan Popelard del Musée national Picasso-Paris. Si tratta di una mostra di altissimo prestigio, con una risonanza internazionale.

Durante il corso della mostra ci si immerge nella storia e nelle opere di Pablo Picasso, che nato nel 1881 a Málaga in Spagna, si stabilisce a Parigi definitivamente nel 1904. Nonostante visse in Francia fino alla sua morte, ed ebbe fama mondiale, l’artista non ottenne mai la cittadinanza francese: la mostra infatti segue la traiettoria estetica e politica di Picasso, per illustrare come l’artista abbia costruito la propria identità vivendo nella difficile condizione di immigrato.

L’esposizione è nata proprio dalla ricerca illustrata nel volume, iniziata nel 2015 e durata più di sette anni, che racconta proprio la storia del «paradosso Picasso»: “In Francia Pablo Picasso è un mito nazionale”, sebbene la sua cittadinanza sia stata respinta e sia definito ‘’straniero’’, in virtù di ciò vengono esposti anche le testimonianze e i documenti della richiesta di cittadinanza, poi negata.

Il percorso cronologico della mostra, arricchito dai prestiti di importanti musei e collezioni private europee è, quindi, un modo per approfondire ulteriormente come l’artista, maestro dell’arte del Novecento, si sia affermato, straniero in Francia, e abbia imposto le sue rivoluzioni estetiche con una lettura, quella della curatrice, radicalmente contemporanea.

Per maggiori informazioni e biglietti: Picasso lo straniero – Mostra a Palazzo Cipolla, Roma (27 febbraio – 29 giugno 2025)