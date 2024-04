A Roma la XXI edizione dell’Asian Film Festival

Si rinnova anche quest’anno l’ormai più che ventennale appuntamento con l’Asian Film Festival, rassegna cinematografica dedicata alle nuove produzioni dell’Estremo Oriente, ideata da Cineforum Robert Bresson con la direzione artistica di Antonio Termenini. Dal 10 al 17 aprile 2024, presso il cinema Farnese Arthouse di Roma, numerose proiezioni che spaziano dai nuovi film di grandi registi a opere prime di livello, divise in tre sezioni: Newcomers, Concorso e Fuori Concorso.

A presiedere la giuria Antonio Polito, giornalista, scrittore ed editorialista, che con il regista Christian Carmosino e la giornalista e docente di linguaggio audiovisivo Angelica Alemanno giudicherà le opere in concorso, mentre per la sezione dei talenti emergenti sarà creata un’apposita giuria di studenti presieduta dal prof. Antonio Falduto della UNINT.

Le nazioni coinvolte per il 2024 sono Corea del Sud, Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong, Malesia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailandia, Filippine e Nepal, quest’ultimo per la prima volta al festival.

Vi saranno giornate a tema, dedicate ai Paesi che si sono distinti in particolare per l’originalità e il dinamismo delle proprie opere, organizzate grazie al sostegno e al coordinamento imprescindibile di Ambasciate, Istituti di Cultura, Film Commission e Agenzie governative dei paesi dell’Estremo Oriente. In ordine si succederanno il Thailand Day (12 aprile), Korean Day (13 aprile), Japan day (14 aprile) e Vietnam Day (16 aprile).

Tra i temi cardine la condizione della donna, l’entrata nella maggiore età attraverso racconti adolescenziali e la violenza declinata nelle sue molteplici forme.

Grande attesa per gli ospiti internazionali, tra cui il regista giapponese Shinpei Yamasaki, l’attrice vietnamita Nguyen Thi Truc Quynh, il regista Kim Kyung-rae, primo ospite coreano nella storia della kermesse.

Tutti i film verranno proiettati in versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

BIGLIETTI:

SINGOLA PROIEZIONE

(Spettacoli serali)

Intero € 7

Ridotto € 5 (studenti universitari e over 65)

SINGOLA PROIEZIONE

(Spettacoli pomeridiani)

Intero € 6

Ridotto € 4 (studenti universitari e over 65)

ABBONAMENTI

Gold € 90 (accesso a tutte le proiezioni + catalogo + partecipazione all’estrazione finale di un voucher per una crociera intorno a Phuket, Thailandia).

Silver € 60 (accesso a tutte le proiezioni + catalogo + partecipazione all’estrazione finale di 4 luxury bags thailandesi).

Intero € 30

Ridotto € 25 (studenti universitari e over 65)