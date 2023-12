A Roma premiazione di “brevi” videoracconti d’impresa nell’ambito del progetto “Dall’impresa allo schermo”

Un viaggio nella cultura d’impresa attraverso il linguaggio dei filmati industriali e della narrazione audiovisiva. E’ il progetto “Dall’impresa allo schermo. Videoracconti e storie in forma breve”, ideato da Confindustria con il suo Archivio Storico – Biblioteca, dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza con la biblioteca di letteratura e cultura d’impresa BiblHuB, dalla Liuc con l’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa e da Unindustria. Lunedì 4 dicembre alle 10.00 appuntamento al Centro Congressi della Sapienza di Roma per la cerimonia di premiazione, che ospiterà anche la tavola rotonda “Dialoghi interdisciplinari sull’impresa”. L’edizione 2023 del concorso, che si svolge nell’ambito di una Masterclass dedicata ai giovani studenti universitari del corso di laurea magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa, ha l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’associazionismo imprenditoriale, a quello delle Università e del settore della comunicazione. Sulle storie e sui valori d’impresa raccontati nei video la giuria, presieduta dal regista Luca Lucini, valuterà gli studenti, organizzati in gruppi di massimo sei componenti. Alla premiazione interverranno le aziende che hanno partecipato al progetto tracciando le linee – Almaviva, Edison-Fondazione Eos, Ferrovie dello Stato Italiane, Umana, UniCredit – ed esperti del settore della comunicazione e dell’audiovisivo come D-Hub Studios, Spencer & Lewis, Onstream Studio, Bendo, che hanno accompagnato il percorso ideativo e realizzativo degli studenti. Un’occasione importante per i ragazzi che, in questo modo, hanno avuto l’opportunità di approfondire tutte le fasi realizzative, dalla progettazione alla realizzazione ed alla promozione, di un corto ideato per le piattaforme social. Uno stage presso una delle aziende partner della Masterclass è il premio per ciascun componente del gruppo ideatore del corto che salirà sul gradino più alto del podio. Inoltre, il video vincitore entra di diritto tra quelli che concorrono al voto della giuria popolare del Premio Film Impresa edizione 2024, l’evento di Unindustria dedicato ai filmati industriali, presieduto da Giampaolo Letta e con la direzione artistica del critico cinematografico Mario Sesti