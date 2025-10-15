A Roma un libro e un film dedicati al cinema della frontiera adriatica

Venerdì 17 ottobre alle ore 16:30 a Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale nel cuore della Città Eterna (Via IV Novembre, 119/A) il Comitato provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia organizza nell’aula consiliare “Giorgio Fregosi” un pomeriggio dedicato al cinema della frontiera adriatica, ripercorrendone la storia fino ad arrivare all’ultima splendida pellicola che ha affrontato la storia del confine orientale italiano.

Verrà infatti presentato da Donatella Schürzel (Presidente dell’ANVGD Roma e ricercatrice) insieme all’Autore il nuovo libro di Alessandro Cuk (Vicepresidente nazionale dell’ANVGD e critico cinematografico) Il cinema della frontiera adriatica, cui seguirà la proiezione del film La bambina con la valigia, realizzato dalla RAI con il patrocinio dell’ANVGD e trasmesso in prima serata da RAI 1 lo scorso 10 Febbraio. Alla presentazione interverranno anche il regista Gianluca Mazzella, il produttore Massimo Martino, le attrici Petra Bevilacqua e Claudia Vismara. La presidente del Centro Sperimentale di Cinematoigrafia Gabriella Buontempo, e in collegamento da remoto Egea Haffner(“La bambina con la valigia”).

Il libro, grazie all’analisi, attraverso il cinema, degli 80 anni trascorsi dalla fine della guerra ad oggi, porta finalmente ad avere cognizione di una filmografia più ampia e variegata sull’argomento, che permette di stimolare proiezioni e rassegne.

Il film, presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia, è tratto dall’omonimo libro autobiografico di Egea Haffner e Gigliola Alvisi: la piccola Egea sarà costretta a lasciare Pola dopo la scomparsa del padre, gettato in una foiba, ma prima di abbandonare la città natia verrà ritratta in una foto destinata a diventare icona dell’Esodo giuliano-dalmata. Il film, diretto da Gianluca Mazzella, è una toccante testimonianza della tragica diaspora adriatica, preservando la memoria di un’epoca segnata da violenza e sacrificio.