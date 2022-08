A S. Teresa di Riva serata, tra letteratura e cinema, dedicata a Pier Paolo Pasolini

In occasione del centenario dalla nascita di Pasolini, il Comune di S. Teresa di Riva con il patrocinio del Comitato Nazionale MIC “Pasolini 100” e la collaborazione del Cinit-Cineforum Italiano organizza per la serata di martedì 9 agosto alle 21 a S. Teresa di Riva nel Parco Unità d’Italia Lungomare Villa Ragno l’incontro “Prima di tutto un poeta: Pasolini fra letteratura e cinema” per ricordare questo intellettuale poliedrico che ha veramente lasciato il segno nella cultura e nella società dell’Italia della seconda metà del’900. Interverranno il prof. Angelo Favaro, docente di letteratura italiana contemporanea dell’Università di Roma Tor Vergata e membro del Comitato Scientifico “Pasolini100”, e il prof. Marco Vanelli, direttore della rivista di studi di cinema “Cabiria” edita dal Cinit. La serata rientra tra le iniziative organizzate a livello nazionale per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, e sarà animata da immagini rare e numerosi inediti per restituire al pubblico la maggior completezza di informazioni possibile sulla multiforme personalità di un intellettuale impegnato nell’arte e nel sociale.

Tra l’altro saranno proposti spezzoni di film e il corto “Che cosa sono le nuvole?” diretto dallo stesso Pasolini nel 1967, con Totò, alla sua ultima interpretazione, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Domenico Modugno.

Alberto Moravia usa l’ espressione “Prima di tutto un poeta”per definire Pasolini un grande artista che possedeva una propria “poetica”, un intellettuale sempre in prima linea di fronte agli eventi drammatici della storia socio-politica degli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso: pertanto, nella serata, si vuole rendere un omaggio che vada oltre le semplicistiche etichettature tecniche e stilistiche.

Il coordinamento dell’evento sarà curato da Mariapia Crisafulli, studiosa della poesia di Pasolini (Macabor Editore), mentre Antonella Casablanca (Scirocco Onlus) leggerà una selezione di poesie e brani letterari tratti dalle opere dell’autore.