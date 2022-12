Ultimo appuntamento domenica 18 dicembre alle 15 nello spazio spettacolo DragonFly a Robegano di Salzano della rassegna Pane, circo e…. cioccolata organizzata dal l’assessorato alla Cultura del Comune di Salzano con la collaborazione di Pantakin Eventi di Venezia diretto da Emanuele Pasqualini. Una sinergia fondamentale per offrire alle famiglie, ma soprattutto ai ragazzi, l’opportunità di tornane a vedere spettacoli dal vivo senza dimenticare al termine la dolce merenda offerta dai gestori del locale .

..La compagnia Mirco Trevisan mette in scena Tongo – un regalo sotto l’albero. Nella mattina di Natale una bimba si alza emozionata per l’imminente apertura del suo regalo, un mago cattivo per invidia fa sparire tutti i doni natalizi, un impavido e aitante Babbo Natale riporterà l’equilibrio nel giorno più gioioso dell’anno. Tutto qui? Si, ma la storia la interpreterà il pubblico, in un canovaccio semplice, ma sempre mutevole perché improvvisato. Verranno scelti gli ignari attori tra la folla e poi guidati da un regista severo e irriverente, ma anche empatico ed amorevole.Unico effetto collaterale, si ride seriamente. Una sinergia fondamentale per offrire alle famiglie, ma soprattutto ai ragazzi, l’opportunità di tornane a vedere spettacoli dal vivo senza dimenticare al termine la dolce merenda offerta dai gestori del locale ..Biglietto unico di soli 3 €, inizio degli spettacoli ore 15.00.Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 041.5221740 di Pantakin.