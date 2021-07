Del visibile parlare è un nuovo evento del Filmfestival del Garda, in programma domenica 4 luglio alle 21,30 nel parco di via Umberto Zerneri a San Felice del Benaco Si tratta di uno spettacolo dal vivo dedicato alla Divina Commediaesplorata attraverso immagini, musica e parole, un viaggio alla scoperta del capolavoro dantesco, un omaggio a Dante Alighieri nel 700esimo anniversario della sua morte e alla capacità del suo poema di evocare immagini, animare scene, anticipare perfino il cinema attraverso la potenza della sua parola.

Da un’idea di Giacomo Turolla, voce narrante dello spettacolo, il pubblico assisterà al formarsi sullo schermo dei disegni creati per l’occasione da Mario Addis, noto animatore e illustratore, che darà forma a sei scene, sei quadri ispirati ad altrettanti passaggi della Commedia, quattro dall’Inferno, uno dal Purgatorio e uno dal Paradiso, che saranno accompagnati da musiche composte da Francesco Tanzi ed eseguite dai docenti della Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, punto di riferimento nel milanese. Lo spettacolo è adatto ad ogni pubblico e ogni età poiché ha l’obiettivo di esplorare, invitare a conoscere, incuriosire, dar forma alla poesia, mostrarne la qualità visiva, la bellezza poetica.

Il Filmfestival del Garda ha dedicato la sua XIV Edizione proprio al “visibile parlare”, alla voce che da un vicino Medioevo parla ancora in modo chiaro di noi e attraverso la straordinaria passione civile di Dante continua a indicare i temi fondamentali del nostro vivere civile con inalterata attualità e chiarezza.