A Sant’Alessio Siculo prima proiezione del documentario “Echi del passato”

È stato proiettato per la prima volta in pubblico all’Elihotel di Sant’Alessio Siculo (Messina) il documentario Echi dal passato, ideato dal regista Fabrizio Sergi e dedicato agli eventi della Seconda Guerra mondiale che hanno segnato profondamente la comunità del paese. L’opera è un reportage storico, frutto del lavoro di numerosi ricercatori e tecnici: guarda, infatti, sotto nuova luce tre episodi, restituendo dignità ed effettivo spessore a vicende e figure sino ad ora non adeguatamente approfondite. Dal documentario emergono nuovi utili elementi per analizzare avvenimenti cruciali e personaggi straordinari, tra cui spicca la figura di padre Antonio Musumeci, il parroco del paese, che il 14 agosto 1943 fu ucciso a 43 anni dai nazisti e per il quale dal 1° novembre scorso è stata avviata la Causa di canonizzazione sulla vita, il martirio e la fama di martirio. Il documentario include anche parti di fiction, offrendo uno strumento coinvolgente per raccontare il passato con un linguaggio accessibile anche alle più giovani generazioni. La realizzazione del documentario, promossa dal Comune di Sant’ Alessio Siculo (Assessorato all’ Istruzione e alla Cultura) ha goduto del patrocinio e del contributo dall’Assessorato Autonomie Locali della Regione Siciliana: don Antonio Musumeci è stato nell’agosto 1943 il primo martire italiano della Resistenza Cattolica nel 1943.