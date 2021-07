Dal 4 al 12 settembre 2021 tra Venezia Murano e Mestre si svilupperà la quinta edizione del festival internazionale dedicato all’arte vetraria The Venice Glass Week, nato nel 2017 con lo scopo di celebrare, ma anche promuovere, questa antica e peculiare forma artistica, così intrinsecamente legata alla città di Venezia. Dal titolo del festival #VivaVetro! già traspare l’enorme entusiasmo che questo evento porta con sé, rappresentando, infatti, un momento di rinascita del settore dopo i bui mesi trascorsi. Lo stesso entusiasmo si è riscontrato anche nell’adesione al festival: le richieste di partecipazione sono state infatti centinaia, accuratamente selezionate dal Comitato Scientifico, presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti.

Quest’anno il festival riserverà un’attenzione particolare alle nuove generazioni e lo farà operando in due direzioni. Da un lato progettando e proponendo ai più piccoli mostre volte a stimolarne la curiosità e a coinvolgerli direttamente, dall’altro divenendo trampolino di lancio per giovanissimi artisti del vetro italiani e stranieri, che vedranno esibite le loro opere all’interno della The Venice Glass Week HUB a Palazzo Loredan in campo Santo Stefano. Tra le mostre rivolte anche a bambini e adolescenti vi è L’Arca di Vetro il cui tema è l’animale di vetro. Oltre 750 pezzi raffiguranti moltissime specie diverse e appartenenti alla collezione personale di Pierre Rosenberg saranno accessibili gratuitamente a LE STANZE DEL VETRO sull’Isola di San Giorgio Maggiore di Venezia fino al primo novembre 2021. Adatta al pubblico dei più piccoli ma non solo è pure la nuova mostra Murano Glass Toys, il cui titolo già rimanda all’atmosfera giocosa e interattiva che la caratterizza. Scordatevi, infatti, delle mostre da “guardare e non toccare”, con questa installazione multimediale potrete veramente mettervi in gioco e diventare parte integrante dell’opera artistica. La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 settembre al 3 ottobre al Museo del Vetro di Murano. Quest’anno grande attenzione sarà pure rivolta alle perle in vetro, in considerazione della recente iscrizione da parte dell’UNESCO nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità di questa particolare arte.

Tutte le informazioni sulle iniziative saranno comunque presto disponibili sul sito www.theveniceglassweek.com e sui profili social del festival.