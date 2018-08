Che Lady Gaga avesse una voce da scuotere le emozioni, lo sapevamo già. Che la possedesse anche Bradley Cooper è forse una delle scoperte più inaspettate di questo terzo remake (dopo quella di George Cukor con Judy Garland del 1954, e di Frank Pierson con Barbra Streisand del1976) dell’opera di William A. Wellman scritta da Moss Hart nel 1937.

Per il suo primo film da regista Cooper si confronta con famosi precedenti cinematografici. Non solo dirige, co-sceneggia con Eric Roth e scrive le musiche (altra incredibile sorpresa dopo la voce di Cooper) con Julia Michels e Julianne Jordan, ma si è riservato il ruolo di protagonista. E non mostra un attimo di titubanza né incertezza “Mi sono preso il tempo di scrivere, di lavorare con la musica e alla sceneggiatura, di fare le prove per tre anni”.

A Star is Born è figlio di questi tempi, adattato ai nostri giorni, con i fan esuberanti e una maggiore pressione mediatica. Questo remake si ispira a quello del 1976. Se possiamo permetterci, diremmo che è il film con la Garland resta insuperabile, mentre non ha nulla da invidiare a quello di Pierson.

Jackson Maine, celebre musicista, una sera entra in un bar per bere e assiste a una commovente esibizione di Ally, un’artista dentro, ma cameriera per necessità. Se ne innamora. Con ammirazione e generosità, anche perché grazie a lei ritrova quel se stesso perso nell’alcohol e negli steroidi, divide con lei il microfono sul palco. Ci vuole poco perché Ally venga scoperta e lanciata da un’importante etichetta. Mentre Jack non riesce a superare i suoi problemi di salute e il suo passato, Ally sale nell’Olimpo della musica.

“Tutto si riduce a questa impossibile storia d’amore. Non si può controllare ciò che ci commuove e io ho sempre voluto narrare una storia d’amore. La musica per me è il mezzo di comunicazione più puro… Quindi, a un certo punto, ho solo dovuto fare un salto”.

A parte la scoperta di Cooper in ruoli cui non eravamo abituati a vederlo, A Star in Born è un melodrammone romantico un po’ troppo lungo (134′) dove Lady Gaga non riesce a uscire dai panni della sua forte personalità. Lei resta un’incredibile artista, ma sullo schermo c’è lei, non Ally. È una storia d’amore e sacrificio che farà consumare fazzoletti ai fan di Lady Gaga e ai teneroni di cuore.