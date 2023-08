Doppio appuntamento con lo spettacolo dal vivo nel Giardino Botanico Alpino del Cansiglio a Tambre (Belluno). Accanto alle consuete visite guidate sono, infatti, in programma, sempre di domenica, il 6 e 20 agosto, un allestimento di prosa e uno spettacolo musicale. Si inizia domenica 6 agosto alle 16.30 con l’Associazione Culturale “Il Portico – Teatro Club APS” di Mirano Venezia – che propone la messa in scena di “Teatro di Verzura – El Naturale, Prologo e Reduce” una scelta di testi fra i più significativi di Angelo Beolco detto il Ruzante, forse il più grande drammaturgo italiano del ‘500. Sono lavori veramente rivoluzionari per il XVI secolo: ne sono protagonisti, infatti, contadini, uno dei quali porta il nome dell’autore dei testi, le cui vite sono state sconvolte dall’esperienza della guerra. Un quadro devastante quello tracciato dal grande autore, in cui si intrecciano miseria, infedeltà coniugale, prostituzione e relativo sfruttamento, il tutto proposto in lingua “pavana”, riportata sui palcoscenici proprio con questi testi solo a metà del secolo scorso. Ne sono interpreti Andrea Ghedin, Bruno Pietro Spolaore, Flavia Del Giudice, Laura Favaretto, Lorenzo Dolfin, Marco De Cassan. La regia è di Gabriele Ferrarese. Domenica 20 agosto con inizio alle ore 16.30 il gruppo di musica, canto e ballo popolare Associazione Culturale “I TOCA MI ETS” di Mira Venezia propone canzoni a ballo dalla tradizione popolare.

L’ingresso a entrambi gli spettacoli è libero.

Giardino Botanico Alpino del Cansiglio G. Lorenzoni – località Pian del Cansiglio 32010 Tambre (BL)

Segreteria 0438 581757 – fax 0438 581003

E-mail: elena.piutti@venetoagricoltura.org

Sito web: www.venetoagricoltura.org – Giardino Botanico