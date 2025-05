A Theama Teatro il premio Arteven Pierluca Donin per il miglior spettacolo di compagnia veneta 

Serata di gala al Teatro Toniolo di Mestre per la cerimonia di proclamazione e consegna della prima edizione del premio Arteven,intitolato a Pierluca Donin, per diversi decenni direttore di Arteven, circuito multidisciplinare di teatro di prosa, danza, circo contemporaneo e musica nell’ambito del Veneto.È stata premiata la compagnia Theama Teatro per lo spettacolo La scuola dei mariti e delle mogli da “La scuola dei mariti e “La scuola delle mogli” di Molière, con Paolo Rozzi, Anna Farinello, Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli, Gilda Pegoraro, Anna Zago, adattamento drammaturgico e regia di Piergiorgio Piccoli. A maggioranza la giuria presieduta da Antonio Stefani, critico teatrale del Giornale di Vicenza, ha elogiato la capacità di cui ha dato prova la compagnia vicentina da un lato di rileggere la tradizione alla luce dei dibattiti contemporanei, dall’altro di saper intrecciare, sulla scena, diverse generazioni di interpreti, ricavandone una coralità

Il Premio Arteven Pierluca Donin è nato per promuovere la crescita delle compagnie professionali venete. Nove gli spettacoli in concorso selezionati, grazie al voto del pubblico, sino ad individuare la rosa dei tre spettacoli finalisti, Il sequestro. Gli 831 giorni di Carlo Celadon di Teatro Bresci di Limena , Buffoni all’Inferno di Stivalaccio Teatro di Vicenza oltre naturalmente a La scuola dei mariti e delle mogli di Theama Teatro di Vicenza.Un altro premio è stato conferito a Drusilla Foer “per la sua bravura, talento, popolarità”. Nel corso della serata il direttore di Arteven lo scrittore e regista Giancarlo Marinelli ha presentato al pubblico e agli amministratori degli enti locali associati i significativi risultati della gestione 2024 del circuito: oltre nove miloni e mezzo di euro di fatturato, 1269 alzate di sipario , 300.000 spettatori , 106 comuni associati. Assieme al presidente Massimo Zuin hanno approfondito alcuni dei progetti realizzati con la collaborazione degli enti locali: in primis il Progetto Nidi – Cresco con il teatro, che porta gli spettacoli teatrali negli Asili Nido del Veneto; il progetto Cuore in mano dedicato al tema dell’amicizia per gli alunni delle classi elementari e medie; le Lezioni Spettacolo (temi del 2025 Malcom X e Gian Antonio Cibotto) – strumento di approfondimento didattico tramite l’esperienza teatrale nelle scuole secondarie di secondo grado. Sempre per le scuole superiori è attivo il progetto di educazione affettiva Il Club di Jane Austen.

Prosegue e si amplia, infine anche una nuova realtà, Arteven Academy per la formazione di macchinisti ed elettricisti teatrali realizzata in collaborazione con la Regione del Veneto.